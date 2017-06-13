Игра во вседозволенность: сенат США против России

Американские сенаторы увидели в России корень всех бед. И за это – за эту свою фантазию – решили Москву наказать. Интересно, если они такой закон примут, бед на земле станет меньше? Сомнительно. Так может, дело не в России – а в ком-то другом?..

Жестче и сильнее – такими, как говорят американцы, будут новые санкции против России. Белый дом пока молчит. Зато сенат США изощряется на все лады, пугая Москву. И повод-то высосали из пальца, добавив к прежнему украинскому. Видите ли, Россия по-прежнему "пытается разрушить демократию" повсюду. Только теперь добавилась еще и Сирия. Ну, Украина, понятное дело – по накатанной. А Сирия – с какого бока? Не Москва ли как раз и выступает за то, чтобы в стране сохранялись именно демократические устои? Не Кремль ли выступает за то, чтобы именно народ решал, в какой стране и при каком президенте ему жить? Не Россия ли помогает легитимному национальному лидеру навести порядок в стране, очищая Сирию от ига террористов?

Конечно, придумывая санкции, сенаторы не забыли и о том, что Москва якобы вмешалась в президентские выборы США. И что тому де есть доказательства. Однако где они и на чем основаны, никто не знает. Даже сами сенаторы. Тем не менее, такой дилетантский подход не помешал анонсировать жесткость мер. Санкции, как сообщается, готовят против разведывательного и оборонного секторов России, части энергетического комплекса, горнодобывающей промышленности, железных дорог и судоходной отрасли. Ну и для полного счета кого-то добавят в список из тех, кто якобы причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

Не иначе успех Москвы в международной политике стоит камнем в каждом сенаторском горле. И рецепт для откашливания один – новые санкции против России. Если введут, им дышать, жить и спать будет легче. Привыкли делать по всему миру, что хотят. Забыли, что такая вседозволенность до добра не доводит. Бедные, загоняют себя в яму все глубже и глубже. Еще немного и края ее рухнут. А если еще и ливень грянет, то и спасти будет просто невозможно. Да и многие ли прибегут на помощь?

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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