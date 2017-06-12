Любовь в дороге. Как избежать душевных травм в украинских поездах

Один из депутатов Киевсовета недавно сгоряча назвал столицу Украины центром дешевого секс-туризма. А руководство "Укрзализныци" подумало – и уже на холодную голову дополнило: почему только дешевого? Можно и дорогого.

Будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности. "Украинские железные дороги" в приложении к своей корпоративной газете опубликовали рекомендации для тех, кто любит секс в поезде. Правилами это не запрещено, поэтому проводники позаботятся о том, чтобы сделать "акт кохання" максимально комфортным.

У них есть специальные ремни, которыми лучше пристегнуться к полкам, чтобы "избежать телесных и душевных травм", советуют путешественникам. А то, знаете ли, в железнодорожной тряске всякое может случиться. А если страсть застанет на боковушке в плацкарте, то вообще, наверное, потребуется какой-то усовершенствованный набор, с двойной фиксацией.

Если услуга понравится пассажирам, можно начать выпускать специальные наборы для дорожного БДСМ, продавать их будут проводники вместе с бельем. А рядом с титаном среди чайных пакетиков будет отдельная коробка с презервативами на любой вкус, даже для самых взыскательных пассажиров. В качестве приятного дополнения можно распространять и карманную камасутру с логотипом "Укрзализныци". А представляете, как интересно будут выглядеть памятки о технике безопасности? "Не перебегайте пути в неположенном месте! Пристегивайтесь ремнями во время занятий сексом!".

Ну а для тех, кто любит не экзотику с запахом туалета и чужих ног, в компании напоминают: есть специальные вагоны с широкими кроватями, где можно осуществить "найсміливіші фантазії".

Лично я бы на месте украинских дорожников перевела эти инструкции на все европейские языки. Ну не зря же, в самом деле, безвиз. Это же золотая жила: запустить поезд из, например, Берлина в Киев – специальный, с теми самыми широкими кроватями. Ну и с парой плацкартных вагонов для ценителей эдакого. На входе каждый турист получит набор всего необходимого. И отправится прямиком в мекку дешевого секс-туризма. Именно так столицу Украины назвал недавно депутат Киевсовета Алексей Давиденко. А что, неплохой бизнес-план для тех, кто, наконец, получил безвиз с Европой и скоро получит визовый режим с Россией.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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