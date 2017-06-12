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Таллин – на игле. Бесплатной

10:0012.06.2017
0130
© РИА Новости / ТихоновПерейти в фотобанкВид на старинные бастионы и крепость Олевисте. Таллин, ЭстонияВид на старинные бастионы и крепость Олевисте. Таллин, Эстония
© РИА Новости / Тихонов
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Складывается ощущение, что эстонские государственные чиновники пытаются изобразить некое подобие деятельности там, где ее нет. И при этом замолчать страшную проблему, о которой в стране предпочитают говорить в закрытых помещениях и шепотом.

Несмотря на многочисленные протесты жителей одного из районов столицы Эстонии – Пыхья-Таллинн, там скоро откроется пункт обмена шприцев для наркоманов. Причем за аренду помещений будет выкладываться астрономическая по местным меркам сумма. Арендаторы объясняют переплату тем, что никто не хочет сдавать помещение для обслуживания наркоманов.

Что только ни делали жители района: выходили на митинги, писали письма  в министерство социальных дел Эстонии и членам парламента. Все напрасно. Не смогли они помешать планам Института развития здоровья – а именно эта организация занимается созданием и обслуживанием пунктов по обмену шприцев – создать место организованного сбора наркозависимых прямо в жилом доме. Мало того, рядом с ним находятся несколько детских учреждений и Дом молодежи. Как говорится, нарочно не придумаешь. 

Недовольство местных жителей поддержали и муниципальные власти, которые утверждают, что предлагали другие варианты размещения,  в том числе и рядом с полицейским участком, однако представители Института здоровья посчитали, что эти места "не будут пользоваться у наркоманов популярностью". После подобной фразы, произнесенной государственными чиновниками, нижняя челюсть слушающего самопроизвольно падает вниз. И остается в таком положении достаточно долго, так как мозг нормального человека не в состоянии переварить услышанное. 

Кстати, Институт развития здоровья заявил, что собирается открыть до восьми таких центров по всему Таллину. Есть некая черная ирония в том, что организация, занимающаяся созданием и обслуживанием пунктов по обмену шприцев для наркоманов, в Эстонии носит именно такое название. Мне всегда казалось, что наркомания и здоровье друг с другом сочетаются, мягко говоря, не очень хорошо. 

Вообще, складывается ощущение, что созданием подобных пунктов государственные чиновники пытаются изобразить некое подобие деятельности там, где ее по сути нет. Замазать, замолчать страшную проблему, о которой в стране предпочитают говорить мало, в закрытых помещениях и шепотом. Только в Таллине 5500 колющихся наркоманов – и это только по официальным данным. Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркомании заявляет, что в Эстонии – самая тяжелая ситуация с употреблением наркотиков из всех европейских стран. 

Особый оттенок проблеме придает и то обстоятельство, что 40% местных наркоманов – молодежь в возрасте до 25 лет. При всем при том, по мнению экспертов, в стране нет внятной программы по борьбе с наркотиками. Государство ею практически не занимается, отдав все на откуп частной инициативе, которая держится на проектном финансировании. Наркомания в подобных масштабах – своеобразный диагноз  государству, которое не справляется с обязанностями, делегированными ему гражданами. Значит,  нужно лечить само государство, но это уже тема для отдельного разговора.

Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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