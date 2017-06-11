Мотив блокировки российских соцсетей на Украине раскрыт. Самим Порошенко

В своем большом интервью украинским журналистам президент Порошенко был демонстративно, просто даже вызывающе открыт. Распорядок дня изложил буквально по минутам. Рассказал и про свой график общения в соцсетях. И многое стало ясно.

Интернет-зависимость во многих странах уже официально признали болезнью. А специалисты всего мира активно ищут способы избавления от пагубного пристрастия. Свой собственный метод, причем персонально для себя, изобрел Петр Порошенко.

Как стало известно из интервью президента Украины изданию " Громадське ", у Петра Алексеевича невероятно плотный график. Настолько, что своими страничками в социальных сетях он может заниматься лишь ограниченное время. И чтобы его не пропустить, украинский лидер вынужден даже будильник ставить. Так, на просмотр аккаунта в Facebook Петр Порошенко может позволить себе потратить не больше 20 минут в день. Где уж тут на все остальные социальные сети свободное время найти. Так ведь и без еды, и без сна вовсе можно остаться.

Уж не поэтому ли Петр Алексеевич заблокировал российские соцсети? На них ведь времени не напасешься. А так – и соблазна нет. Это ведь какую силу воли надо иметь, чтобы держать себя в руках и не проверять сообщения, подарочки, новости друзей. Вот американского президента Дональда Трампа от искусов ограждают сотрудники администрации. Мало того, что отобрали у босса привычный телефон, так еще и кучу ограничений установили. Конечно, чтобы начальник совсем уж не остался без социальных сетей – мало ли, разгневается не на шутку, ищи потом работу – любимый Twitter ему все-таки оставили. Но времени на проверку аккаунта практически не осталось, загружают Трампа работой по самую его легендарную челку.

У Петра Порошенко, видимо, столь заботливых помощников не нашлось. Приходится самому о себе думать. Вот и пришлось украинскому президенту пойти на радикальные меры профилактики интернет-зависимости. Правда, он оставил без работы всю свою армию троллей, а все население своей страны – без связи с миром. Ведь российские соцсети уже давно вышли на международный уровень, а украинские прорвутся еще ой как не скоро. Но самое главное – здоровье главы государства. Ведь интернет-зависимость уже признают психическим заболеванием. И специалисты активно бьются над созданием программ помощи интернет-зависимым. Пусть обращаются для обмена опытом к Петру Алексеевичу.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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