Страны НАТО должны предстать перед судом – есть за что

Международная группа юристов потребует от стран НАТО возмещения ущерба, нанесенного агрессией против бывшей Югославии в 1999 году, рассказал в интервью Sputnik руководитель группы, известный сербский юрист Срджан Алексич.

Создается специальная команда юристов, в которую войдут лучшие адвокаты Сербии, России, Китая, Индии, а также из ряда стран ЕС. Возглавит группу известный сербский юрист Срджан Алексич. В интервью Sputnik он сказал: "Мы намерены привлечь к суду государства НАТО, участников агрессии против Югославии, то есть 20 государств, которые напрямую или опосредованно участвовали в этом. Иски будут подготовлены непосредственно против каждого из этих государств". Юристы не намерены обращаться в Международный суд ООН: "Мы считаем, что это в компетенции национальных судов".

И главное – операция НАТО в Югославии западными "гуманистами" называлась "гуманитарной интервенцией" (во как! Назвали бы еще mercy killing). При этом она не имела мандата ООН, а посему ее нужно называть незаконной агрессией против суверенного государства.

По данным властей тогдашней Югославии, в результате ударов НАТО в 1999 году погибли свыше 1 700 мирных жителей, в том числе почти 400 детей. Еще 10 тысяч получили ранения.

Нанесен огромный ущерб экономике, социальной инфраструктуре и экологии. Авиацией НАТО, в частности, были уничтожены два нефтеперерабатывающих комбината, половина всех нефтехранилищ, десятки промышленных объектов, больниц, учебных учреждений и детских садов, церквей, мостов.

В результате действий НАТО произошло отравление воздуха ядовитыми испарениями от горящих нефтекомбинатов. Нефтью из взорванных бомбами резервуаров были отравлены Дунай и другие реки, Адриатическое море.

Кстати, удары НАТО по химической промышленности Югославии стали даже историческим прецедентом. Тогдашние власти страны заявили, что югославские химзаводы не бомбил даже Адольф Гитлер. Мало ли что Адольф! А западные "гуманисты" могут. Они себе, ничтоже сумняшеся, давно уже присвоили право на массовые "убийства из милосердия". Это право истекает из постулата, что англосаксонское "добро" должно быть с кулаками.

Помимо всего прочего натовцы сбросили на Югославию до 15 тонн бомб с обедненным ураном, в результате число онкобольных в Сербии за последние два десятилетия выросло в пять раз.

По словам сербского юриста Срджана Алексича, эти данные подтверждает, в частности, тот факт, что 45 итальянских солдат, служивших в районах Косово, подвергшихся бомбардировкам с использованием обедненного урана, в итоге заболели раком. Суд признал, что ответственность за случившееся несет государство Италия, и теперь оно выплачивает серьезные компенсации, от 200 000 до 1 200 000 евро за каждого заболевшего. Как раз на этом будет базироваться иск против стран НАТО.

Согласно оценкам сербских экспертов, общий ущерб от натовских бомбардировок составляет порядка 30 млрд долларов.

Однако перспективы у этого судебного разбирательства весьма сомнительны. Юристы говорят: много времени прошло, многие "улики" уничтожены или восстановлены, да и время многое вылечило. И еще: мандата ООН у натовцев не было, но, с другой стороны, их действия официально не признаны агрессией. И перспективы исков против стран тоже сомнительны. Разве США когда-нибудь платили за геополитические убийства? Никогда! И не заставляйте Бжезинского переворачиваться в гробу.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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