В Киеве поняли, где покупать газ: у того, кто его не продает

Украинских энергетиков осенило: если не будет реверсного газа из Европы, можно будет купить у Румынии. Мысль, что называется, интересная. Румыны газ и впрямь добывают. Но в каких объемах? Про это украинским энергетикам было бы нелишне узнать.

Киев задумал очередную авантюру – закупать газ у Румынии. Несложно догадаться, что на это толкнуло незалежную: любыми способами найти альтернативу российскому газу. И чудо: под рукой оказался Бухарест, у которого, оказывается, вдруг, откуда не возьмись, якобы появились излишки голубого топлива. Так, по крайней мере, видит ситуацию замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив.

Он уверен, что такой маневр будет оправдан, если страна лишится реверсных поставок из ЕС. Здравомыслящие люди говорят, что Киев поспешил с выводами и заявлениями. А эксперты вторят: затея сродни бреду. Никаких излишков газа в Румынии в перспективе минимум трех-пяти лет не предвидится. Чтобы газ поставлять на Украину, Бухаресту придется прежде сильно-сильно постараться, чтобы найти дополнительные объемы у себя для экспорта. Цифры – тому в подтверждение. Румыния добывает 10,3 – максимум 11 млрд кубометров газа в год. И практически столько же потребляет. А Украина потребляет примерно 35-40 млрд.

При этом импортировать требуется 13 млрд, а при растущей экономике и все 23 млрд кубометров ежегодно. И где, позвольте спросить, возьмет Бухарест такие объемы? Профицит газа у Румынии – хорошо, если миллиард кубов наберется в лучшие сезоны.

Прокопив допустил также, что голубое топливо можно будет покупать с помощью терминалов сжиженного природного газа (СПГ). А где терминалы? А инфраструктура откуда вдруг возьмется? И потом: на поставку сжиженного газа надо еще и контракты заключать. И не факт, что их тут же предоставят, так как обычно все объемы минимум на этот год законтрактованы. Но, может, Румыния наткнулась на новые и большие запасы газа в своих недрах и шельфах? Что-то новостные ленты об этом молчат. Потому как если бы Румыния и нашла их, Бухарест уже раструбил бы об этом на весь мир. И первой страной, которая бы об этом узнала, была бы скорее Германия, а не Украина. Что-то как-то уже слишком перебарщивают чинуши в Киеве. Это уже не просто бред, а бред крайне тяжелой степени.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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