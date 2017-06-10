Сглазили. Латвии не удалось вернуть Ригу

Истинные патриоты Латвии после выборов мэра в Риге гуляли всю ночь. Потому как их взяла радость. А с утра взяла их уже тоска. Пришел дворник и выключил музыку: гуляли-то, оказалось, зря. Так потом еще и новое огорчение…

В стане настоящих патриотов Латвии царит уныние. Покоя не дает бессильная злоба. Есть ощущение несовершенства мира, присутствует разочарование в людях как биологическом виде. Соседи тихо раздражают, сослуживцы злят. Особенно неприятно, что в ночь выборов нас всех так порадовали, так заставили биться сердца. А поутру ничего от этого, кроме побочного похмелья, разочарования и досады не осталось. Теперь, открывая холодильник, мы слышим, как на нижней полке грустно звенит ложечка в горлышке недопитого праздничного. Уже покрылась первой пылью коробка в углу с наспех заказанными кепками "Мы чемпионы". Не хочется открывать интернет, особенно те его места, где мы бойко резвились ночью. Тоска.

Впрочем, давайте по порядку. В рамках победившей демократии в Латвии выбирать себе мэров могут только нормальные люди. Например, граждане страны и иностранцы, которые сюда правильно понаехали. Те ватники, которые понаехали неправильно – во время СССР, а некоторые тут и родились – голосовать не могут. Эти либеральные правила Латвия приняла затем, чтобы понаехавшие помнили – тут для вас не страна, а государство. Ну и чтобы они своих не выбирали, не мешали курсу свободного плавания. В Риге таких – примерно треть. По странному стечению обстоятельств – они все русские. Смешно, правда?

Но как-то так получилось, что в нашей стране, где есть латыши и нацменьшинства, по крайней мере, в Риге, остальных русских столько, что они взяли и выбрали своего мэра, товарища Ушакова. Странно как-то, когда нацменьшинства голосуют – они почему-то становятся большинством. Тут, видимо, или какой-то математический парадокс, или что-то с этногенезом.

Разумеется, все остальные партии гордо объединились против нынешнего мэра с лозунгом "вернем Ригу Латвии". Заключили соглашение: с Ушаковым никогда и ни за что. Только против. Поэтому ситуация такая: чтобы выиграть выборы, какой-нибудь латышской партии надо набрать где-нибудь в районе 20-25%. Ушакову для победы нужно больше пятидесяти. И никак иначе.

А тут закончились выборы, вышел на сцену глава ЦИК и говорит: по данным опросов на выходе с участков ваш этот Ушаков набирает 42 с чем-то. Мы с трясущимися от волнения руками давай считать: это 29 мест в Рижской думе из шестидесяти! Неужели скинули?

Что тут началось. Сколько людей вдруг запрыгало, заскакало. Политики давай кресла делить и рассказывать, как все зацветет, кто и где город-сад организует. Полилась экспертная река типа "Да я еще в школе предрекал. – А я еще до школы!". В интернетах сообщили, что Ушаков, держа наготове заправленный вертолет, забаррикадировался в бункере и оттуда по громкой связи предложил подождать зачем-то результатов. Их долго не сообщали, поэтому полстраны заснуло счастливыми.

А поутру они проснулись. Глядь, а ненавистный мэр набрал 51%, 32 места в думе. И кресло сохранил, и комитеты за собой оставил. Знающие люди авторитетно объяснили это несоблюдением формальности примет. Мол, кто-то в перерыве не выдержал и стал покупать шампанское, кто-то – орать с балкона, кто-то – поднимать интернет-пыль. Ну и сглазилось.

Специалисты – к социологам. Почему ваши экзит-поллы врут? Причем только про ушаковскую партию. Зачем патриотов обнадежили, на них с утра больно смотреть, что ж вы делаете. Кто ж говорит, что богатый родственник умер? А если он окажется жив? Разве с этим шутят?

Социологи туда – сюда. Погрешностью не объяснишь. Стали смотреть внимательно на то, кто чего им наотвечал. И нашли единственно верный ответ, от которого у патриотов в глазах потемнело. Говорят: часть латышской публики голосует за Ушакова, а сказать об этом вслух боится, потому как среди многих латышей данный муж есть враг и ставленник Кремля. Да и не пристало латышу, мол, голосовать за русского. Это даже представить в XXI веке сложно – представлялка этот формат не читает. Но это, черт побери, упрямый факт, который пока объяснить нельзя.

Тем не менее, в среде патриотов есть те, кто будет сражаться до последнего твиттера. Там же решили и устроить акцию – выписывайся из Риги. Начал ее младодепутат в очках, бойкий на интернет-решения. Я, говорит, задекларирую свое место жительства в другом месте, не в Риге, чтобы мои налоги не пошли бандитам Ушакова. "И я", "и я" – подхватили независимые журналисты пальцами, интернет-деятели и интернет-активисты. И снова закружился патриотический вальс, даже погромче сделали.

Только начали взлетать – пришли взрослые, зашипели и музыку выключили. Вы, говорят, Ушакова трогайте, сколько хотите, а налоги – дело святое. Призывать не платить по фактическому месту жительства… Нет, конечно, делать можно все, но предварительно позаботившись о последствиях. Пластинка, которую вы ставите – не вальс, а реквием, просто вы ее проигрываете в ускоренном темпе.

А некоторых и вовсе жестоко усадили на лавку, посоветовав младодепутату получить все-таки высшее образование и разобраться: как, кому и куда платятся налоги. Особенно те, что касаются недвижимости. Будь, говорят, принципиален. Раз не хочешь копейку класть в столичный бюджет – продавай свое рижское жилье и давай назад к истокам. Туда, где лес шумит. Там же и декларируйся.

В общем, как видите, классы закрыли, музыку выключили. Никакого праздника. Еще и Рига Латвии не вернулась.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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