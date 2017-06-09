Новое летоисчисление. Император Японии может войти в историю

Он дождется, когда "да здравствует, император!" будут кричать не ему. Но он это тоже услышит. Верхняя палата парламента Японии единогласно разрешила императору Акихито отказаться от власти в пользу его 57-летнего сына Нарухито.

В Японии этого не случалось лет 200. Жил бы здесь Луи Второй, ему не то что жениться, отречься по любви не дали бы. Для царствующих особ главный принцип "живым не уйдешь". Впрочем, ему не позволят этого и сейчас. Поскольку принятый сегодня закон, допускающий передачу "Хризантемового" трона при жизни императора его наследнику, именной и касается только ныне действующего монарха. Прошлым летом тогда еще 82-летний Акихито публично признался в желании уйти на покой. Как объяснил народу по национальному телевидению, возраст и здоровье уже не те, чтобы исполнять августейшие обязанности.

10 месяцев после этого совет из лучших экспертов в области права, истории, культуры рассматривал его вопрос и оттачивал формулировки. И вот свершилось. Он дождется, когда "да здравствует, император!" будут кричать не ему. Но он это тоже услышит. Верхняя палата парламента единогласно разрешила Акихито отказаться от власти в пользу его 57-летнего сына Нарухито. Это значит, что папа, наконец, сможет пожить для себя. Тем более что кроме трона он ничего не теряет. Он сохранит все привилегии. К нему по-прежнему будут обращаться "Ваше Величество".

Разве что добавлять при этом "Дзеко". Это будет его официальный статус. Так в Японии называли таких же, как он, в средние века, когда отречения здесь были в порядке вещей. Но сказать, что страна возвращается в средневековье – погрешить против истины. Все гораздо глубже. Со сменой на троне она, как заново родится – начнет новое летоисчисление. По древней традиции оно обнуляется всякий раз, когда коронуется очередной правитель.

Это важный исторический момент, заявил премьер Синдзо Абэ. И его радость вполне понятна. Запомнят, ведь, не только того, кто добровольно отдает престол, но и того, кто позволил ему это сделать. Не сам, конечно. Однако, если бы не правящая Либерально-демократическая партия, ничего бы у Акихито не получилось. Хотя, если бы у него ничего не получилось, правящую партию бы не поняли. А так, монархи чередовались и при других премьерах, но Абэ первый, кто поучаствовал в этом лично. И если прежде судьба меняла императоров, то теперь, выходит, он стал для Японии судьбой.

И если премьер даже ничего не решит с Курилами, этого уже достаточно, чтобы пойти на очередные парламентские выборы не с пустыми руками. Они как раз намечаются на рубеже 2018-2019 годов. Именно это время и называют ориентировочной датой передачи царствующих полномочий. Стало быть, и Синдзо Абэ свой новый срок начнет как император. Возможно, это единственная причина, из-за которой Акихито придется еще года полтора томиться во дворце. Впрочем, теперь он точно знает, ради чего здесь жить. Он может войти в историю. И, что самое главное, своими ногами.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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