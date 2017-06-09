Не Мэй месяц. Британские консерваторы проиграли сами себе

Тереза Мэй думала, что принимает напиток, превращающий леди в железную. Однако в Британии победило "но". Противительный союз, который, перефразируя определение, не является членом парламента, но выражает смысловые отношения между политическими единицами.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Терезе Мэй и лете. Ну, не ее это сезон. В прошлом году на нее свалили Brexit после бегства Кэмерона. А в этом впору свалить самой. Так ведь ничего и не поняла. Она же Мэй, то есть май, а, стало быть, с июнем они – как Монтекки и Капулетти. Малая родина Шекспира, кстати, проголосовала за консерваторов. А литературная родина Робин Гуда за лейбористов. И это ни о чем не говорит. Кроме того, что новое большинство Терезы Мэй отравлено незначительностью. А Джереми Корбин уже сильнее, чем прежде, потому что чувствует близость, хочет забрать власть у богатых и отдать ее бедным.

Мэй думала, что вместе с решением о досрочной избирательной кампании принимает волшебный напиток, превращающий леди в железную. Но с напитками так бывает. Как о них иной раз говорят: "что-то мне не покатило". У преферансистов на этот счет есть другая хохма. "Ты не знаешь, – спрашивает один неумелый игрок другого, – почему у меня два туза не сыграли?". "Расклад такой, – отвечает тот, чтобы не обидеть". Ощущение такое, что премьер даже не рассматривала иные варианты. На выборы с козырей пошла. Программой-минимум считала максимум, достаточный для того, чтобы ни с кем не делиться. А придется.

Это в любом случае не "Мэйстрим". Можно даже сказать, что в Британии победило "но". Противительный союз, который, перефразируя определение, не является членом парламента, но выражает смысловые отношения между политическими единицами. Сложносочиненные отношения. А тори-то хотели сложноподчиненности. Но везде только "но". Консерваторы выиграли, но проиграли сами себе образца прошлых выборов. У них большинство, но его недостаточно для самостоятельного правительства. Каждый их министр стал депутатом, но не факт, что он останется министром. Лейбористы уступили, но именно Корбина называют триумфатором.

Ну и главное – Палату общин избрали, но это не значит, что ее вскоре не придется менять. И при всем при этом для Терезы Мэй все-таки лучше, что победило "но", чем наоборот. Если бы победил он, Корбин, ей и вовсе следовало укрыться белым флагом и уйти в оппозицию. А так еще поборется. Правда, уже и не понятно, ради чего и с кем. Ведь теперь и Евросоюз, для жестких переговоров с которым она и добивалась усиленного мандата, будет смотреть на нее с жалостью, а это, быть может, и не презрение, но совсем не синоним уважения.

Кстати, сразу после голосования, когда экзит-полы уже не оставляли сомнений в том, на кого больше похожа Мэй: на Тэтчер или на Кэмерона, премьер-министр появилась на публике в красном костюме. "Она ничего не перепутала, – прошел шепоток по рядам соратников. – Это же цвет лейбористов, у нас он синий". Может быть, это предчувствие ее не обмануло. А может, хотела показать, что это она натянула. В итоге же именно она обратилась к Королеве за карт-бланшем на формирование правительства. Мэй объявила, что в отставку не собирается. Значит, время пошло. Пару месяцев назад она не собиралась и на досрочные выборы.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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