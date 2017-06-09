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Не Мэй месяц. Британские консерваторы проиграли сами себе

18:5509.06.2017
(обновлено: 18:58 09.06.2017)
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© AFP 2017 / Justin TallisПремьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017
© AFP 2017 / Justin Tallis
Тереза Мэй думала, что принимает напиток, превращающий леди в железную. Однако в Британии победило "но". Противительный союз, который, перефразируя определение, не является членом парламента, но выражает смысловые отношения между политическими единицами.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Терезе Мэй и лете. Ну, не ее это сезон. В прошлом году на нее свалили Brexit после бегства Кэмерона. А в этом впору свалить самой. Так ведь ничего и не поняла. Она же Мэй, то есть май, а, стало быть, с июнем они – как Монтекки и Капулетти. Малая родина Шекспира, кстати, проголосовала за консерваторов. А литературная родина Робин Гуда за лейбористов. И это ни о чем не говорит. Кроме того, что новое большинство Терезы Мэй отравлено незначительностью. А Джереми Корбин уже сильнее, чем прежде, потому что чувствует близость, хочет забрать власть у богатых и отдать ее бедным.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее супруг Филип Мэй возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Эксперт: итог парламентских выборов в Британии стал "личным провалом" Мэй

Мэй думала, что вместе с решением о досрочной избирательной кампании принимает волшебный напиток, превращающий леди в железную. Но с напитками так бывает. Как о них иной раз говорят: "что-то мне не покатило". У преферансистов на этот счет есть другая хохма. "Ты не знаешь, – спрашивает один неумелый игрок другого, – почему у меня два туза не сыграли?". "Расклад такой, – отвечает тот, чтобы не обидеть". Ощущение такое, что премьер даже не рассматривала иные варианты. На выборы с козырей пошла. Программой-минимум считала максимум, достаточный для того, чтобы ни с кем не делиться. А придется. 

Это в любом случае не "Мэйстрим". Можно даже сказать, что в Британии победило "но". Противительный союз, который, перефразируя определение, не является членом парламента, но выражает смысловые отношения между политическими единицами. Сложносочиненные отношения. А тори-то хотели сложноподчиненности. Но везде только "но". Консерваторы выиграли, но проиграли сами себе образца прошлых выборов. У них большинство, но его недостаточно для самостоятельного правительства. Каждый их министр стал депутатом, но не факт, что он останется министром. Лейбористы уступили, но именно Корбина называют триумфатором. 

Полицейские охраняют избирательный участок в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Brexit'а им мало. Выборы в Британии чреваты новыми потрясениями

Ну и главное – Палату общин избрали, но это не значит, что ее вскоре не придется менять. И при всем при этом для Терезы Мэй все-таки лучше, что победило "но", чем наоборот. Если бы победил он, Корбин, ей и вовсе следовало укрыться белым флагом и уйти в оппозицию. А так еще поборется. Правда, уже и не понятно, ради чего и с кем. Ведь теперь и Евросоюз, для жестких переговоров с которым она и добивалась усиленного мандата, будет смотреть на нее с жалостью, а это, быть может, и не презрение, но совсем не синоним уважения. 

Кстати, сразу после голосования, когда экзит-полы уже не оставляли сомнений в том, на кого больше похожа Мэй: на Тэтчер или на Кэмерона, премьер-министр появилась на публике в красном костюме. "Она ничего не перепутала, – прошел шепоток по рядам соратников. – Это же цвет лейбористов, у нас он синий". Может быть, это предчувствие ее не обмануло. А может, хотела показать, что это она натянула. В итоге же именно она обратилась к Королеве за карт-бланшем на формирование правительства. Мэй объявила, что в отставку не собирается. Значит, время пошло. Пару месяцев назад она не собиралась и на досрочные выборы.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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