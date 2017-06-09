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ИГ* и притча Достоевского: Западу есть, о чем задуматься

17:4909.06.2017
(обновлено: 17:51 09.06.2017)
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, СирияБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
СМИ Бельгии сообщают, что террористы грозят терактами восьми странам. Является ли приписываемое ИГ* послание подлинным – разберутся спецслужбы. Но угроза в любом случае реальна: слабеющая бандитская группировка явно желает "громко хлопнуть дверью".

По данным бельгийских СМИ, террористы угрожают России, США, Франции, Британии, Италии, Бельгии, Канаде и Австралии. Странно, почему в этом списке нет немцев… Или уже игиловцы* и так хорошо освоились в стране поэтов и мечтателей?..

В распространенном заявлении террористы призывают мусульман держаться подальше от мест массового скопления людей: оживленных улиц, рынков, так как, сказано в их послании, "солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам". 

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website
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Еще одно вероятное место терактов – железнодорожный транспорт. Как сообщают СМИ со ссылкой на спецслужбы, террористы якобы собираются повредить железнодорожное полотно, чтобы поезда с пассажирами сошли с рельсов.  

Даже если это и "фейк", то он, конечно, написан теми, кто хорошо разбирается в происходящем и в курсе последних терактов. Последний из громких – в ночь на 4 июня в Лондоне. Трое мужчин на автомобиле сначала давили пешеходов на Лондонском мосту, а потом с ножами напали на прохожих. Итог – 7 человек погибли, 48 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

А тем временем в ООН подсчитали этих самых игиловцев*. Согласно последнему докладу генсека организации, общее количество боевиков ИГ* на сегодняшний день – от 12 до 20 тысяч человек. В документе отмечается, что численность террористов за последний год значительно сократилась. Одновременно замедлился приток в ряды ИГ* в Сирии и Ираке иностранных добровольцев, что связанно с последними поражениями в Алеппо, Мосуле, под Раккой. В ООН отмечают: если раньше у террористов была идея строительства "халифата", то теперь упор делается на демонстрации военных успехов и теракты.

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вот, самое главное. Теракты. Для чего нужны эти послания ИГ*? Мало того, что режут, давят и взрывают, так еще и на психику давят. Дескать, готовьтесь. И паника уже действительно начинается. Вспомните, сколько после терактов в Манчестере и Лондоне было ложных тревог, эвакуаций. ИГ* хочет взять западный мир на испуг. Получится? Время покажет. Но все-таки стоит заметить, что даже сейчас, читая европейские комментарии  о терактах и рассказы очевидцев, невольно ловишь себя на мысли, что бедные европейцы задаются вопросом не "почему?", а другим – "почему это случилось именно с нами?". 

Им очень долго казалось, что все у них благополучно, войны далеко, люди гибнут в Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии. А мы далеко, мы добрые и законопослушные. Им очень долго казалось, что их минует чаша сия. А с чего такая уверенность? Разве не они, законопослушные, выбирали тех, кто потом отдавал приказы бомбить далекие страны? Кэмерон, вон, извинился – дескать, поводов для убийств в Ираке не было – и давно ушел в отставку. А взрывы в Британии звучат сейчас. И почему-то британцам кажется, что между приказами Кэмерона о бомбежках Ирака и нынешними терактами связи нет. Есть! Еще какая! Железобетонная связь. И от повторения кровавого "концерта" в Манчестере они не застрахованы в очень большой мере потому, что когда-то выполнили свой гражданский долг и проголосовали за Кэмерона. Связь прямая, как в притче Достоевского о парижском студенте и китайском мандарине.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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