Вероломные поставки газа. Киев раскрыл "тайные планы" Москвы

Продавая Украине газ, Москва все время ждала, когда та перестанет платить. Чтобы прекратить поставки и буквально заставить Киев воровать из транзитной трубы. Потому что русские очень коварные. Хорошо, что в Киеве обо всем догадались.

Украина вновь столкнулась с коварством агрессивного соседа. Петр Порошенко раскрыл еще один прием гибридной войны. Он все это время был на поверхности: Россия поставляла на Украину свой газ. Мы-то думали, что это нормальные торговые отношения, а с учетом скидок, может, даже и почти дружеские. Но оказалось, что у Москвы был хитрый план: "подсадить" Киев на этот газ, а потом – раз – и перекрыть вентиль, поставив, таким образом, Киев на колени. А поставки прекращались не потому, что Украина не платила, а потому, что Россия стремилась разрушить образ своего соседа как "надежного транзитера".

Но не так-то Киев прост, уверяет Петр Порошенко. Не встанет он на колени, а восстановит вместо этого контроль над антрацитовыми шахтами Донбасса. Правильно: чтобы было что восстанавливать, сначала нужно все перекрыть. Это ведь именно украинская сторона заблокировала железнодорожное сообщение с самопровозглашенными народными республиками и сорвала поставки.

Непонятно, на что надеются власти сейчас, если за прошедшие годы им не удалось даже приблизиться к тому, за что можно было бы отчитаться перед международным сообществом: никто не может сказать, что Киев выполняет Минские соглашения и пытается установить отношения с Донбассом. Впрочем, когда речь идет об одном из главных "комплексов" Украины – энергонезависимости – стоит, наверное, ждать не переговоров, а принуждения и новых бомбежек.

С таким мудрым управленцем как президент Порошенко, страна, наверное, получит свой антрацитовый уголь как раз к тому моменту, когда тот уже ей будет не нужен. Минэнерго Украины обещает отказаться от этого топлива в течение ближайших полутора лет. То ли там не в курсе планов президента, то ли президент раздает обещания, не ориентируясь на реальное положение дел.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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