У Терезы Мэй как-то все не задалось. То атака, то отступление, то рейтинг вверх, а теперь уж точно вниз. То "ход конем" в виде внеплановых парламентских выборов, то "ферзь" проигрывает важные ходы. Партия близится к завершению, времени не осталось.

Время удивляться. И Британия сама не знает, когда оно закончится Your browser does not support HTML5 audio

От этого голосования не ждут "землетрясения" по шкале Brexit или избрания Трампа. От него просто не знают, чего ждать. В том числе, и в Соединенном Королевстве. Причем независимо от того, кто победит. И это британцы, о традиционности которых слагают легенды и анекдоты. И не то чтобы они совсем изменили национальному характеру и окончательно впали в непредсказуемость. Но, похоже, "не мы такие, жизнь такая" – это все, что они могут сказать в свое оправдание. Судя по всему, с референдумом о выходе из ЕС они не исчерпали лимит сюрпризов. Собственно, объявление досрочных выборов остается самым большим из них.

Во всяком случае, пока неизвестны их результаты. А все так хорошо начиналось. Для Терезы Мэй, казалось, безоблачно. Но получилось, как в песне: красивая и смелая на выборы пошла, черешней скороспелою любовь ее была. Так называемый налог "на старческое слабоумие" – дополнительный сбор с пожилых людей, сокращение социальных льгот, отмена бесплатных обедов в школах. Консерваторы стали сдавать еще до взрыва на "Манчестер-арене". А когда уже после атаки на Лондонском мосту премьер анонсировала урезание прав человека, на рейтинг тори и вовсе стало жалко смотреть.

По некоторым опросам, от их преимущества перед лейбористами накануне 8 июня оставалась статистическая погрешность. Хотя внезапная парламентская кампания, когда к ней абсолютно никто не готовился, при уверенно двукратном отрыве от прямого конкурента – это, конечно, был "ход конем". Но от Мэй ведь ждали мощи и разносторонности королевы. В смысле, не матери, а ферзя. А у нее вышло буквой "Г". Два теракта, десятки погибших и раненых, откровенная склока с ЕС, высокомерный, а по некоторым оценкам, трусливый отказ от теледебатов, резкие заявления на грани истерики.

Наверное, это не все, чем запомнилась премьер в этот предвыборный период. Есть же еще и то, что ей припомнили. 20 тысяч сотрудников полиции, которых она сократила в бытность главой МВД. И совсем не факт, что ей удастся удержать даже те 17% разницы, которые оставил ей в наследство от прошлых выборов Дэвид Кэмерон. Мэй пошла по его стопам. Ее тоже может сгубить самоуверенность и недальновидность. Другое дело, что Кэмерон после отставки смог неплохо заработать на лекциях. А ей, похоже, и сказать-то будет нечего.

При этом Запад в полной мере не устроит никто. Избрание Терезы Мэй может обернуться для ЕС таким скандалом, какого его история еще не знала. Джереми Корбин к евроотношениям настроен более лояльно, но бунтовщик и пацифист по природе. Он может выкинуть что-нибудь такое, от чего в Брюсселе, Берлине или Вашингтоне уже нервно поеживаются. Например, ядерную программу или антироссийские санкции. В любом случае, как бы ни завершилась эта кампания, кажется, что с ней не закончится неопределенность. Поскольку Британия сама не знает, чего от себя ожидать.

За день до выборов на белых скалах – Дувра, там, где Ла-Манш сужается до минимума между Англией и континентальной Европой, появилась подвешенная на кране гигантская фигура Терезы Мэй. В платье из британского флага и с оскорбительным жестом, обращенным Евросоюзу. "Фи, – наверное, сказала она, – какая пошлость! Это же совсем не мой стиль. Я ношу брюки". Фигуру быстро демонтировали, но в ней успели разглядеть пророчество и для всего королевства. Подвешенное состояние, и все это так неприлично. Хотя, может, все гораздо проще. Ведь получается, что Мэй сняли.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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