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"Мои беседы с Трампом". Бенефис экс-главы ФБР – на всех телеканалах США

19:0608.06.2017
(обновлено: 19:17 08.06.2017)
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© AP Photo / Cliff OwenБывший директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фотоБывший директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
Разгонит ли Дональд Трамп "облака"? Они реально сгустились над его головой. Главный виновник – бывший глава ФБР Джеймс Коми. Он решил выговориться. В сенате под прицелом телекамер.

"Мои беседы с Трампом". Бенефис экс-главы ФБР – на всех телеканалах США
В каком-то смысле это похоже на передачу эстафеты. Только с расчетом на то, что они разбегутся в разные стороны. Дональд Трамп не стал дожидаться, пока Джеймс Коми все скажет, и назвал кандидатуру его сменщика как раз перед громким выступлением экс-главы ФБР в сенате. Грамотно. Чтобы обсуждали не только откровения деятеля, изгнанного из бюро за служебное несоответствие, но и "человека с безупречной репутацией". Именно так охарактеризовал президент США Кристофера Рея. 

В 2003 году сам Джордж Буш-младший назначил его помощником генерального прокурора США. Два года верой и правдой. Затем он – высокопоставленный чиновник министерства юстиции, какое-то время личный адвокат губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Трамп знает, что его выбор должен понравиться как минимум республиканцам. А это уже немало, если учесть, что и среди них есть желающие повесить его не рее. А он и повесит на Рея, в том числе и этот "висяк" про связи с Россией. 

Кандидат на пост главы ФБР Кристофер Рэй
© AFP 2017 / Stephen Jaffe, Jose Romero
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Но пока даже не доказанные они по-прежнему ведут его к импичменту. Причем считается, что сегодня его вероятность станет еще выше. Спасибо Коми. В благодарность Трамп вполне мог бы внедрить в Белом доме присказку "Кто, кто? Коми в пальто". В самый раз для тех, кто стучит. Джеймс делает это с удовольствием. С чувством, с толком, с расстановкой. Если надо, то по слогам, чтобы успевали записывать. Он понимает, что, вероятно, входит в историю. Если есть мысль свергнуть президента, то именно его признания способны сделать ее материальной. 

Условно эту "исповедь" на заданную тему можно назвать "Мои беседы с Трампом". Хотя противникам Дональда больше нравится шапка "Как Трамп вмешивался в расследование связей с Россией". Длинно. Зато сразу как приговор. Коми, правда, уже давал показания под присягой. Тогда он заявил сенаторам, что Белый дом не давил на него и не просил закрыть дело. Выходит, если позволит себе что-то новенькое, то опровергнет сам себя. Но на это едва ли обратят внимание, если это новенькое будет того стоить. А судя по всему, будет. Некоторые пассажи из его показаний уже пошли в тираж. Как трейлер перед блокбастером. Впечатляет. Но не убеждает. 

Директор ФБР США Джеймс Коми. Июль 2016 года
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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Говорит, например, что Трамп требовал от него "честной лояльности". А что он должен был требовать? Ложной справедливости? Или просил оставить Флинна в покое. Так Коми сам признает, что уже после отставки экс-советника. То есть, из соображений гуманизма – повинную голову меч не сечет. А то, что Трамп называл расследование "облаком", которое мешает ему работать, так это не значит, что он разводил тучи руками. Тем более  чужими. Проще говоря, Трампу даже отказываться от своих слов не надо. Квалификации его юристов хватит, чтобы придать им правильное звучание. 

Но сегодня звучит Коми. Его бенефис в сенате покажут все крупные телеканалы США. В последний раз так широко слушания на Капитолийском холме освещались почти двадцать лет назад, когда здесь обсуждали импичмент Билла Клинтона. Хоть и демократ, и муж Хиллари, но такая аналогия Трампу должна понравиться гораздо больше сравнения с Никсоном. Тем более что самый главный аргумент Джеймса Коми тот же, что и у Моники Левински. Пятна на его мундире.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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