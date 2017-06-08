Brexit'а им мало. Выборы в Британии чреваты новыми потрясениями

В Британии в четверг проходят досрочные парламентские выборы. Предвыборную кампанию трудно было назвать вялой. Она преподнесла ряд сюрпризов, и не исключено, что главные сюрпризы – еще впереди.

Дебаты закончены. Британии остается лишь опускать бюллетени в урны для голосования, считать голоса и ждать официального объявления результатов внеочередных парламентских выборов. Фактически их итоги предопределят судьбу премьер-министра: по давно заведенной традиции королева утверждает на эту должность лидера партии, набравшей большинство в парламенте. Три независимых опроса общественного мнения, которые появились накануне голосования, единодушно продемонстрировали падение позиций правящей Консервативной партии. Многие полагают, что объявив внеочередные выборы сразу после референдума по Brexit'у, премьер-министр Тереза Мэй совершила роковую ошибку.

Тори слишком понадеялись на повторение успеха. По их задумке, выборы должны были упрочить позиции Мэй во главе правительства и дать ей карт-бланш на ближайшие четыре года. Однако, вопреки ожиданиям, рейтинг консерваторов в последние полгода медленно снижался. А решающий удар они нанесли себе сами себе, презентовав 18 мая предвыборный манифест Консервативной партии. Он декларирует ужесточение социальной политики, изменение правил социальной помощи пожилым, больным и инвалидам, отмену бесплатных горячих обедов для малоимущих школьников и другие подобные пункты. Эксперты назвали эту программу "рецептом несчастья".

Но главным скандалом кампании стала история вокруг манифеста Лейбористской партии. В СМИ досрочно попал проект этого документа, который, по мнению некоторых его критиков, больше похож на программу радикальных коммунистов. Так, лейбористы обещают британцам повышение налогов для высокооплачиваемых специалистов и полный отказ от "наследия Тэтчер" – национализацию железных дорог, почты и энергетики. А еще они собираются принимать всех мигрантов без ограничений и повысить минимальную зарплату и социальные выплаты. Есть мнение, что утечку организовали консерваторы, которые тут же запустили информационную кампанию против оппонентов. Однако реакция британского общества оказалась совершенно неожиданной. Лейбористы не только не потеряли сторонников, но наоборот, стали набирать очки и сокращать разрыв.

Еще один аспект, который работает против правящей партии – безопасность. Тереза Мэй до своего назначения на пост премьера в течение шести лет была главой полицейского ведомства. И бессилие британских правоохранителей справедливо спишут на ее реформы. Такой бэкграунд перед выборами сам по себе может привести к катастрофе. Опросы общественного мнения проводились еще до последнего теракта. И есть основания полагать, что положение консерваторов сползет вниз еще на несколько пунктов.

Равновесное положение двух основных партий накануне выборов не предвещает ничего хорошего. Это демонстрируют результаты выборов в США и во Франции. Активизация проигравших после объявления итогов голосования, массовые протесты, провокации и информационные вбросы накалили ситуацию в этих странах уже после окончания выборных баталий.

Иными словами, противостояние во время кампании – нормально, оно происходит по определенным правилам и жестко регулируется законодательством. Другое дело – борьба после выборов. Во-первых, это просто нечестно, так как победитель еще не успел воплотить свою программу. Во-вторых, нет правовой регламентации такой борьбы и этических ограничений.

Так и в Британии, кампания закончилась, но противостояние, возможно, продолжится и после голосования. Результаты этих выборов не расставят "точки над i". Будущее британского правительства и будущее Brexit'a пока не ясно.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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