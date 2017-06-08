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"Деспот и мещанин, не ломайте мне руку!". Трамп ответит за все

14:3508.06.2017
(обновлено: 14:36 08.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против президента США Дональда Трампа в БрюсселеУчастники акции протеста против президента США Дональда Трампа в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С "русскими хакерами" как-то не задалось: эта версия фактически приказала долго жить. Но в чем-нибудь Трампа уличить непременно нужно. И не потому, что он что-то не так сделал. А потому что деспот и тиран. Так и говорят. И уличают, между прочим.

Противники президента США не теряют надежды устроить ему импичмент. А для этого продолжают довольно однообразные попытки уличить Трампа в "связях с Россией". И тут каждое лыко в строку. Если не "работают" русские хакеры, можно сделать ставку на отставку Джеймса Коми. Ведь, как утверждает конгрессмен-демократ Эл Грин, "факты просты и неоспоримы. Трамп уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с вмешательством России в выборы. Это – воспрепятствование правосудию", – приводит газета Hill выдержки из заявления конгрессмена.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Мнение о призыве губернатора штата Нью-Йорк: Трампа выставляют исчадьем ада

А сам Коми поведал сенатскому комитету по разведке, что Трамп жаловался ему на "российское" расследование и сравнивал его с "облаком", которое нависло над его возможностями действовать в интересах страны, и хотел от него избавиться. Хотя, вообще-то, было бы странно, если бы президент США хотел чего-то другого. Он ведь обещал сделать Америку снова великой.

Впрочем, если кто-то еще помнит, то Коми отправили на не очень заслуженный отдых из-за странного поведения ФБР в расследовании предполагаемых нарушений со стороны Хиллари Клинтон. Которая в бытность свою госсекретарем личную электронную почту использовала для служебной переписки. Коми то закрывал расследование, то открывал – причем без особого уважения к процессуальным требованиям. Видимо, Трампу такое отношение к делу не понравилось и он уволил директора ФБР. Во второй раз в американской истории. До него это проделал лишь Билл Клинтон, когда отправил на покой главу бюро Уильяма Сешнса за злоупотребление должностным положением. 

Впрочем, Трампу некоторые уже прочат судьбу другого хозяина Белого дома – Ричарда Никсона, который стал первым и пока единственным президентом США, добровольно сложившим полномочия досрочно. Журналисты The New York Times, которые сравнили взлом серверов Демпартии с Уотергейтом, даже получили Пулитцеровскую премию за материалы о "российском вмешательстве" в американские выборы. Доказательств сотрудники одной из крупнейших газет США так и не привели, зато написали красиво.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом. 28 февраля 2017
© AFP 2017 / Jim Lo Scalzo, pool
Политолог о сайте TrumpiLeaks: данные будут собираться по принципу трех "П"

Очевидно, чтобы заполнить "фактический вакуум", американский режиссер-документалист Майкл Мур открыл на своем сайте раздел TrumpiLeaks для сбора разоблачений и утечек о президенте. Он призывает "отважных разоблачителей" из правительства, правоохранительных органов и частного сектора сообщать о "преступлениях, лжи и общем неправомерном поведении Трампа и его соратников – во имя защиты Соединенных Штатов от тирании". Для придачи осведомителям, простите, разоблачителям большей отваги Мур гарантирует им полную анонимность. Для этого на сайте, по его словам, используется самая мощная технология шифрования данных. Хотя и она, признает сам Мур, не идеальна, поскольку стопроцентной защиты просто не существует.

Много ли найдется таких разоблачителей в правительстве и прочих компетентных органах? Гадать бесполезно. Но последний опрос показал, что число сторонников импичмента Трампа в США выросло до 43%. И половина из них – просто за отставку без каких-либо конкретных на то причин. Ну не нравится он им. В общем, впереди – опять склоки и дрязги. И все меньше времени на восстановление "величия Америки".

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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