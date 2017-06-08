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Лекарства, биржи, инвестиции. На чем зарабатывает ИГ* в Европе?

11:1308.06.2017
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© AP Photo / Militant websiteБоевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке СирииБоевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website
В российском МИД уверены: ИГ* вкладывает средства в проекты в Европе через ближневосточные банки. У Москвы есть тому конкретные доказательства. И сидеть сложа руки она не намерена.

Террористическая группировка "Исламское государство"* не имеет территориальных границ. Да и вообще, слишком много чести  для террористов называть это "государством". Впрочем, за годы существования группировка ИГ* сумела построить свою экономику. И не только построить, но и эффективно ее развивать.  

Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Мнение: проект резолюции России по ИГ* – "предложение здравого смысла"

Сложившийся стереотип, что боевики живут исключительно на деньги спонсоров или на выручку от продажи нефти в корне неверен. Так жили, но только до появления в Сирии российских военных. С начала "работы" российских ВКС у ИГ* было уничтожено около четырех тысяч бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти, 112 объектов по перекачке нефти. А прибыль от продажи энергоресурсов упала с 50 млн долларов до 12-20 млн. На такие деньги долго жить многотысячная армия головорезов не сможет. 

Так откуда у "Исламского государства"* деньги?  Не из тумбочки, это точно. Боевики зарабатывают на переправке беженцев в Европу, на выкупах заложников, на аукционах по продаже артефактов и предметов искусства с захваченных территорий. ИГ* мечтает также прибрать к рукам наркотрафик из Афганистана. Но в его казну поступают не только такие "грязные деньги", в век технологий у ИГ* появились и более эффективные и быстрые способы заработка. Как верно отмечают российские специалисты, террористы уже давно не роют скважины, а снимают сливки, сидя в офисах лондонского Сити и других европейских столиц, играя на бирже и инвестируя в рынок.

Дым над городом Кобани, Сирия после авиаударов военно-воздушных сил США. Вид с холма на границе Турции и Сирии. 17 ноября 2014
© AP Photo / Vadim Ghirda
Мнение: США в Сирии словно "поджигают свой дом, чтобы пожарить яичницу"

В российском МИД уверены: ИГ* вкладывает средства в проекты в Европе через ближневосточные банки. У Москвы даже есть конкретные доказательства с именами и паролями, точнее с названиями банков и странами, через которые текут "кровавые инвестиции". А раньше были попытки скупить элитную недвижимость в Нью-Йорке и Турции. Сейчас же инструментов  хоть отбавляй. Если долго и усердно распутывать инвестиционный клубок, можно найти совсем шокирующие проекты в портфеле террористов – вплоть до медицины и производства лекарств.

Рецепт спасения мира, в котором деньги еще пахнут, сложен, тернист и многогранен. Сейчас Россия заканчивает работу над проектом резолюции СБ ООН. По сути, это проект эмбарго на любые торгово-экономические отношения с  ИГ*. Там прописаны механизмы противодействия, санкции, условия и гуманитарные исключения. Вероятность, что США на этот раз не поставят палки в колеса российской инициативе в рамках Совета Безопасности, пока есть. Это заметно подкосит выстроенную террористами "экономику на крови" и изрядно проредит ряды желающих воевать за "халифат". И делать это нужно как можно быстрее, чтобы не было поздно. 

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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