Европейцам жаль денег на НАТО, а американцам – не жаль… Европейских денег

В рамках опроса "Sputnik.Мнения" европейцы ответили на вопрос, как они относятся к требованию США отчислять 2% ВВП своих стран на нужды безопасности внутри НАТО. Ответы оказались весьма красноречивыми.

Социологические исследования показывают: жители Старого Света в огромном количестве случаев кардинально не согласны с глобалистской политикой, реализуемой местными элитами. Политикой, очень часто противоречащей национальным интересам. Очередное подтверждение – новый опрос, проведенный авторитетным Французским институтом общественного мнения (IFop) специально для агентства и радио Sputnik. Европейцам был задан вопрос: хотят ли те отчислять 2% ВВП своих стран на безопасность в рамках НАТО, как того требуют США. И как обязались правительства стран региона. Ответ жителей ключевых стран Евросоюза оказался для Вашингтона отнюдь не радужным.

53% итальянцев, 47% немцев, более трети французов (35%) и четверть британцев считают, что делать этого не следует. Сторонники этой идеи, как показало исследование, сосредоточены в основном в Великобритании. И, отчасти, в Пятой республике. Примечательно, что большинство респондентов с высшим образованием выступили как раз против более активного пополнения копилки НАТО, безусловный контроль над которой держат американцы.

Стоит отметить, что сейчас на нужды коллективной обороны отчисляет устраивающую Белый дом сумму только Великобритания. И в этом, конечно, нет ничего удивительного при учете роли Лондона как главного европейского вассала Вашингтона. Правда, возможности и влияние королевства теперь, после Brexit'а, сильно ослабли. Остальные же недоплачивают. К примеру, Германия отдает в НАТО лишь чуть больше процента ВВП. И это, если вспомнить недавнюю историю, стало предметом дискуссии Дональда Трампа и Ангелы Меркель во время ее визита в Вашингтон. Дискуссия, прямо сказать, вышла не самая приятная и результативная.

Опрос показал, что европейцы настроены на получение большей самостоятельности от США. Даже в осторожных и предусмотрительных элитах Старого Света постоянно муссируются идеи создания евроармии. Правда, предыдущие инициативы такого же рода окончились полным фиаско. Американцы сработали четко. Тем не менее, робкие шаги продолжаются. К примеру, в Евросоюзе заявляют о намерении создать совместный фонд в миллиард евро на исследования в военном секторе. Весной нынешнего года ЕС сформировал Центр военного планирования и управления. Наконец, на днях опубликована весьма показательная статья председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Чехии Богуслава Соботки. Ее авторы считают, что Евросоюзу следует проявлять большую самостоятельность в вопросах обороны и обеспечения безопасности. Юнкер и Соботка уверены: ЕС должен не только дополнять НАТО, но и реагировать на внешние угрозы независимо и адекватно. И это тоже понятно: именно Европа, а не США, в гораздо большей степени страдает от импортного и доморощенного терроризма, а также массового наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. А дров в указанных регионах наломали преимущественно США, действовавшие, разумеется, под эгидой НАТО – то есть, как бы коллективно.

Вашингтон, конечно, обещает Европе помочь в борьбе с терроризмом. Вот только почему-то не особо получается. Да и речь – лишь о преодолении последствий, а не о купировании источника проблемы. Отсюда и идеи о большей самостоятельности ЕС в сфере обороны и безопасности. Впрочем, США сделают все, чтобы держать Европу на "коротком поводке". Это ведь не только геополитика, но и чистая экономика. Европейские партнеры Соединенных Штатов по альянсу, обладая собственными технологическими и производственными возможностями, обязаны закупать много американского вооружения. А это – многомиллиардные контракты, за которые американцы готовы драться до последнего. Тем более, Дональд Трамп продолжает обещать своей стране новый промышленный бум. Любопытно, что еще четверть века назад в Стратегии национальной безопасности США был прописан отдельный пункт, говоривший о недопустимости формирования узкоевропейских оборонных структур, дублирующих НАТО. С тех пор мало что изменилось. Американцы блокировали и продолжат блокировать робкие "сепаратистские" инициативы Европы.

По сути, "бурления" в европейских элитах, связанные с обретением большей автономности ЕС, пока носят сугубо умозрительный, теоретический характер. Примерно в стиле гоголевского Манилова. Неизвестно, перерастут ли эти "бурления" во что-то серьезное. Пока не похоже. Избрание президентом Франции Эммануэля Макрона четко продемонстрировало: глобальная финансово-политическая элита во главе с США никуда не делась и не собирается сдавать позиции. И уж точно ее представители во главе европейских стран не намерены живо и оперативно реагировать на общественное мнение по поводу отношений Европы и Соединенных Штатов со всеми их неослабевающими претензиями на перманентное лидерство. А ведь к народу надо хоть иногда, но прислушиваться. Чтобы не было неожиданностей.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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