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Загадочные "РХ" сумели оставить "метку" даже в Катаре. ФБР отдыхает

18:1907.06.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНовостройки на одной из центральных улиц столицы Катара ДохиНовостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Русская отмычка" – теперь и в Катаре. ФБР взяла "след", взяв в информпартнеры CNN. "Первый американский" опять рассказал миру страшную сказку о "русских хакерах". Самое смешное, что они это всерьез.

Загадочные "РХ" сумели оставить "метку" даже в Катаре. ФБР отдыхает
Уж Коми нет, а комики остались. Без них история с арабским бойкотом Катара выглядела бы совсем пресно. Но ФБР – оно и в Африке ФБР. Да и в Азии тоже. Умеет создать веселую и непринужденную атмосферу. В Дохе знали, кого позвать на расследование взлома Катарского информагентства. Именно кибератакой на него объяснили в эмирате вкрапление в публикацию речи правителя выражений дружбы Ирану. Формально с этого в Персидском заливе все и началось. Эр-Рияд возмутился, подтянул группу товарищей. Уже десять стран выстраивают вокруг Катара стену ненависти и непонимания. 

Здание телеканала CNN
© Flickr / Ayushπ
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Но кому – война, а кого хлебом не корми. Фэбээровцы сразу напали на след. Неважно, что они его с собой привезли. Главное, этот "ключ" и сюда подошел. В смысле, отмычка. И, наверное, можно не уточнять, что и здесь виноваты "русские хакеры". Это же везде – сущее наказание. Самое смешное, что они говорят об этом серьезно. "Официальные лица заявляют, что русские преследовали цель создать напряженность между США и их союзниками на Ближнем Востоке",  – со  ссылкой на самый известный в Америке источник по фамилии "неназванный" сообщает CNN. Само собой, без доказательств. 

"Русские хакеры" – это же фразеологизм. Устойчивое, как неотвратимость судьбы, выражение. Синоним фатальной неизбежности. "Русские хакеры" у американцев – это как у французов "се ля ви", у англичан "лайф из лайф", у украинцев "а шо робить", у римлян "мементо мори", у немцев "дас ист фантастиш". Хотя это из другого кино. Но это тоже нереальное наслаждение – все валить на Россию. Им вообще пора свести словосочетание к аббревиатуре. "РХ" – это как "ИМХО". Тоже в "их скромном понимании". Ведь понимают они только то, что без Москвы они никак не обойдутся. 

Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Политолог: разрыв связей ряда арабских стран с Катаром – "сложная интрига"

Правда, если "русские хакеры" "поработали" и в Катаре, то явно на Трампа. Если, конечно, его твиты "визит в Саудовскую Аравию уже окупается" и "бойкот Катару станет началом конца ужасного терроризма" – это не их проделки. Но он пока опровержений не давал. Напротив, приписывает изоляцию Дохи к числу своих заслуг. На самом деле, это же он на смотринах в Эр-Рияде объявил, что с финансированием терроризма надо завязывать. И хотя даже не глянул в сторону эмира, король Салман быстрее всех сообразил, что лучше бить первым. 

И это же Штаты взяли у Рима привычку разделять и властвовать. А в этой ситуации она очень даже способствует тому, чтобы выступить миротворцем и поднять свой посреднический процент. Любопытно другое. Пока ФБР, по сути, пытается оправдать Катар вмешательством русских, президент США называет его блокаду своим достижением. Или они заранее не договорились, или они уже не договорятся никогда. Может быть, в этом и смысл: доказать, что "русские хакеры" с Трампом заодно. Их не удается связать в Америке, почему бы не попробовать в Азии. Станет ли Катару от этого легче? Вряд ли. Клинтон, например, не стало.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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