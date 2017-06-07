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Не на тех напали. США зря опять ударили по сирийской армии

18:1207.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке СирииАртиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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А Трамп оказывается ни при чем. Если Шайрат – это по его приказу, то с майским ударом военные сами проявили инициативу, лишь согласовав ее с президентом. Сейчас его поставили в известность постфактум. В следующий раз, видимо, не сделают и этого.

Не на тех напали. США зря опять ударили по сирийской армии
В принципе, чтобы описать эту ситуацию, можно даже ничего не менять в сюжете от 18 мая и не подбирать слова. Они же не подбирают бомбы. Берут первые попавшиеся и бьют по тем же целям. Опять район Ат-Танфа на сирийско-иракской границе. Снова удар по армии Башара Асада. Повторяются и аргументы. Дескать, конвой слишком приблизился к позициям американской коалиции. Меняются только цифры. Еще двое убитых и 15 раненых. И это "по-божески", скажут в любой сирийской деревне, куда попадали "освободительные авиаудары" ВВС США. Там мирные граждане гибли десятками. И к этому уже как-то привыкли. 

Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. 15 февраля 2017
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Чем меньше, тем меньше. Шеф Пентагона "пригрозил" ИГ* мирными жертвами

Атаки Соединенных Штатов на сирийские войска тоже обретают ежемесячную регулярность. В апреле – авиабаза Шайрат. В мае – Ат-Танфа. В июне решили не экспериментировать, коль пристрелялись. Тем паче, идеальная мишень. Они шли по пустыне, были как на ладони. Ни от кого не прятались. Они же у себя дома. 60 солдат, один танк, несколько машин. Даже если с артиллерией и средствами ПВО. Это была совсем не группа самоубийц, чтобы нападать на хорошо укрепленный район, подставляя не только Асада, но и Россию как одного из гарантов безопасности. 

Тем более что США всех предупредили – там их корова, и они ее доят. В смысле, обучают оппозиционеров военному делу. Понятно, что совсем не только для борьбы с ИГИЛ*. Если вообще для нее. Но зачем давать им повод. Его и не было. Как говорится в сообщении самой коалиции, она уничтожила эти силы за то, что они "поддерживали сирийский режим внутри зоны деэскалации". Примитивная подмена понятий и сознательно искаженный порядок слов. Эти сирийские силы потому и находились в этой зоне, чтобы поддерживать режим деэскалации. Если это Пентагон и называет "представляли угрозу США и партнерам", то все становится на свои места. 

Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мнение: недоброжелатели Трампа в США ведут его к "красной черте" в Сирии

И акценты тоже. В прошлый раз американцы особо напирали на то, что их самолеты атаковали не правительственный, а проправительственный отряд. Сложность идентификации как бы оправдывала его уничтожение: вооруженные, мол, и неопознанные. Поди пойми, что задумали. Но сейчас "про" – это не приставка. Про – это предлог. Это про сирийскую армию, которая защищает свою землю слишком близко от захваченных позиций США. Это про сирийских граждан, которые живут на этой земле слишком близко от падающих на нее американских авиабомб. Это про саму Сирию, которая слишком близко к сердцу принимает вторжение в нее. 

И это про Трампа. Он ни при чем. Если "Томагавки" на Шайрат посылали по его приказу, то с майским ударом военные уже сами проявили инициативу, лишь согласовав ее с президентом. Сейчас его и вовсе поставили в известность постфактум. В следующий раз, видимо, не сделают и этого. А потом еще раз не сделают, и еще. И так, вероятно, будет до тех пор, пока им не придется доложить Верховному о своих потерях. Ведь когда мы говорим "не на тех напали", мы не только констатируем, но и предупреждаем.

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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