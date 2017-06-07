Кто виноват, что Украина – не Черногория? В Киеве нашли неожиданный ответ

Киевские фанаты НАТО в печали: уж и Черногория в альянсе, а украинский воз и ныне там. А кто виноват? Ну, кроме Москвы – она-то само собой. Ответ найден: Берлин с Парижем. Им и отвечать перед Киевом. А те поди волнуются – не знают, что и сказать.

Вступление Черногории в Североатлантический альянс вызвало в Киеве зубовный скрежет зависти. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети разразилась гневным постом.

По ее представлениям, именно Украина, ну, может, еще и Грузия в довесок, достойны такой чести. Сама-то Ирина Геращенко вот уже десять лет бьется за евроатлантическую интеграцию незалежной. А в том, что это до сих пор не произошло, уверена она, виноваты Париж и Берлин. Дескать, это они, как флагманы НАТО в Европе, чтобы не вступать в конфронтацию с Москвой, затормозили процесс вступления Киева в альянс. А теперь, дабы искупить свой грех перед украинским народом, именно Германия и Франция должны форсировать этот вопрос, и просто обязаны сделать все, чтобы Украина стала 30-м членом НАТО.

Ну а следом можно и Грузию принять. Тоже вроде заслужила. Тем более, пишет вице-спикер, что европейские партнеры промолчали в 2008 году, когда, по словам Ирины Геращенко, российские танки стреляли по грузинским друзьям. Видимо, имелась в виду операция по принуждению Грузии к миру. О том, что тогда именно Грузия напала на Южную Осетию, где находился российский миротворческий контингент, госпожа Геращенко тактично умолчала. Так же как и том, что именно Украина снабжала Грузию оружием для ведения той войны. А в общем получилось, что Париж и Берлин потакают Москве, а бедные Украина и Грузия от этого страдают, не могут стать членами НАТО.

Можно, конечно, было бы напомнить первому заместителю председателя Верховной рады, что по конституции Украина все еще остается внеблоковым государством. А референдум по этому вопросу в который уже раз анонсируется, но не проводится. Но она, надо полагать, об этом и сама хорошо знает. И эта нерешительность в вопросе о проведении референдума – которая так ярко контрастирует с решительными высказываниями украинских "фанатов НАТО – совершенно не случайна.

Его результат, судя по всему, был бы не в пользу украинских сторонников НАТО – и это несмотря на все усилия Киева по "промыванию мозгов" согражданам. А идти еще и по этому вопросу против общественного мнения украинским "атлантистам" как-то не с руки. Это в маленькой и в общем-то спокойной Черногории власти могут рискнуть. А Украине, что называется, только этого еще не хватало. Поэтому госпоже Геращенко остается лишь доверять свои грезы залитой слезами подушке – ну и соцсетям, конечно. Куда же без них.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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