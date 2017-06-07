CNN в Катаре запустил "русскую утку". США снова обвинили Москву

Еще одной жертвой "русского заговора" стало больше. Теперь в списке и Катар. Такой маленький. Но его все равно заметили "страшные русские хакеры" – во всяком случае, в воображении американских СМИ. "Утку" закинул CNN. Ловить "птичку" придется другим.

Удивительное дело, но и в конфликте Катара с соседями обвинили Россию. Отличился американский канал CNN. Тот самый, который Дональд Трамп считает фабрикой "фейковых новостей". Все бы ничего, если бы этот ресурс не поддерживался правительством США и не занимал первое место среди местных новостных сетей. То есть, по влиянию с CNN мало кто может сравниться. И вот он выдал "на гора". Естественно, со ссылкой на некие таинственные, но, само собой, крайне надежные источники. Оказывается, грандиозный политический скандал вокруг Катара – дело рук вездесущих русских хакеров, которым, похоже, уже под силу менять траекторию движения планет Солнечной системы.

Компьютерные взломщики из России, по версии американцев, преследовали одну-единственную цель – создать напряжение между США и их союзниками. И нет никаких сомнений, если поверить в этот абсурд, что действовали они по заданию российского руководства. Ну что же, неплохая работа! Саудовская Аравия и Катар – ключевые союзники Соединенных Штатов в регионе, а теперь, похоже, непримиримые враги. Хотя бы на время. И их пока не могут примирить даже общие для обоих этих государств подозрения третьих стран в финансировании разного рода экстремизма на Ближнем Востоке. В изложении CNN, русские взломали государственное новостное агентство Катара – единственное СМИ, где размещается официальная информация. И там появилась, в частности, информация о том, что катарские власти выступают за нормализацию отношений с Ираном, который для Эр-Рияда – как красная тряпка для быка.

В общем, сработано филигранно, что и говорить. ФБР мгновенно пообещало Дохе полномасштабную помощь в расследовании. Теперь Катар пополнил перечень стран, в дела которых якобы вмешалась или пытается вмешаться Россия. Это, собственно, сами США, Германия, Франция, Украина, Черногория, Македония и далее по списку. Спасибо CNN, который специализируется на фальшивых, или, говоря мягче, непроверенных "новостях", связанных с Россией. Причем традиционно со ссылкой на анонимные источники. Ну, "фишка" у него такая. Если когда-нибудь будет создана "Корпорация русских хакеров", из сотрудников американского канала могут получиться неплохие пиарщики. Их стоит взять на работу. А бизнес-проект имеет все шансы стать глобальным. В масштабах вселенной.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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