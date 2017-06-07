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Не боитесь Россию? Тогда мы идем к вам: рецепты вашингтонских лузеров

11:3707.06.2017
(обновлено: 11:39 07.06.2017)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Римская поговорка "горе побежденным" – не про нынешних лузеров. Они не горюют. А хотят заставить горевать всех вокруг. Взять экс-шефа избирательного штаба Клинтон – Джона Подесту. Пугал Америку "коварной Москвой" – не напугал. Теперь пугает Европу.

Вашингтон не может быть гарантом безопасности стран НАТО – из-за позиции президента США Дональда Трампа. К такому выводу пришли аналитики Центра американского прогресса, основанного Джоном Подестой. На последних выборах он возглавлял избирательный штаб Хиллари Клинтон.

В данном случае главное – не слова, а фигура. Джона Подесты. Руководил ставкой побежденных. Лучшей рекламы не найти. Проигравший всегда плачет. И главное: проигравший всегда неправ.

Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мнение: заявления в США о "нападении РФ на Европу" стали "псевдорелигией"

Аналитики центра прогресса имени Подесты говорят, что в случае возникновения военного конфликта с Россией европейские страны не смогут разрешить его без помощи США. 

Интересно, сколько им, этим аналитикам, платят? (Кстати, их финансирует в том числе и "великий творец цветных революций" Джордж Сорос). И сколько они потратили времени на то, чтобы "вымучить" такие глубокомысленные и очевидные аналитические выводы? Но на этом они не остановились. Говорят, что американцам надо в течение шести месяцев подготовить европейскую общественность к возможности войны с Россией. Тут аналитики явно не в курсе. Эту общественность готовят к войне с Россией уже лет эдак пятнадцать. А если посмотреть на заявления горе-аналитиков с точки зрения исторической ретроспекции, то Европа готовится к войне с Россией каждые 30-40 лет в течение последних как  минимум четырех столетий.

Здание Пентагона
© Flickr / Kevin H.
Военный эксперт: цели новой разведки США в Европе довольно просты

Далее центр имени Подесты начинает раздавать всем сестрам по серьгам. "Он (то есть, законно избранный Трамп) практически искушает российского президента Владимира Путина испытать готовность США выполнить свои обязательства перед союзниками по альянсу в области коллективной обороны". Дескать, зря американцы выбрали Трампа. Клинтон-то не стала бы заниматься искушениями! (Сразу вспоминается картина Дали "Искушение святого Антония". Ей-ей, есть все-таки что-то провидческое в полотнах великого сюрреалиста).

Конечно, досталось и Кремлю. Аналитики имени Подесты говорят, что прямо скорбят по поводу того, что Россия может спровоцировать вооруженное столкновение в Европе. Причем не забыли и нейтралов. Одним из пунктов сценария будущей общеевропейской войны с Россией аналитики прогнозируют нападение русских войск на Финляндию или Швецию. Нейтралы должны четко уяснить: только НАТО. И только Подеста. Почему? А он все знает. Потому что битый. А за одного битого, как известно из русской же поговорки, двух небитых дают.

Американские военные во время учений в Германии
© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
Политолог: европейцев больше не устраивает "американская оккупация"

Глава МИД России Сергей Лавров недавно сказал: "Я убежден, что все серьезные и честные политики прекрасно знают, что никогда Россия не будет нападать на какую бы то ни было страну – члена Североатлантического альянса". 

Но нет, такая позиция не нравится, похоже, многим в вашингтонском политическом "болоте" (уровень "кваканья" там вырос за последний год в разы). Вспомнить хотя бы недавние слова вице-президента Пенса о том, что Россия – один из главных врагов США. А Трамп тем временем говорит госсекретарю Тиллерсону о необходимости налаживать отношения с Россией. Но с Трампом не согласны аналитики Подесты. Они точно знают, что надо действовать, действовать и действовать. Причем немедленно. Россия нападет обязательно. Всего шесть месяцев. Почему шесть – не объясняется. Но, как известно, за шесть месяцев даже полноценный ребенок родиться не может. Только недоношенный. Или вообще будет выкидыш. Имени Джона Подесты.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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