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"Победителя" осудят, или Как АНБ устроило "Риэлити-шоу"

19:0106.06.2017
(обновлено: 19:05 06.06.2017)
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© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности СШААгентство национальной безопасности США
© AP Photo / Patrick Semansky, File
В США умеют из "мух" делать "слонов". Причем превращают это в настоящее шоу, на этот раз – "Риэлити-шоу". На "мушку" попалась Риэлити Виннер, которая разгласила государевы секреты. Что за это ей будет?

"Победителя" осудят, или Как АНБ устроило "Риэлити-шоу"
В Штатах сейчас кто-то называет ее "первой ласточкой", кто-то "подсадной уткой", кто-то "сорокой, что на хвосте принесла". Но, в любом случае, эта птичка – в клетке. 25-летняя Риэлити Виннер – специалист IT-компании –подрядчика Пентагона арестована за разглашение конфиденциальной информации. При Дональде Трампе такого еще не бывало. "Сливать" – "сливали", но чтобы выловили и выслушали – это прецедент. 

Хотя спецслужбам США вроде бы и хотелось поймать для него что-нибудь говорящее. Того, кто слишком много говорит. Но все как-то не получалось. Судя по тому, что кроме Флинна и Коми никто не ушел, чиновники, что сдавали СМИ содержание бесед в Белом доме, все еще имеют доступ к телу. И вот судьба вознаградила Агентство национальной безопасности за усилия. Пусть Виннер и близко к Трампу не подпустили бы, это – не просто изобличение. Это – "Риэлити-шоу". Показательная порка. 

Работа с данными на компьютере
© Fotolia / dondoc-foto
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Попалась на сущем пустяке. Отправленный ею в прессу тайный доклад АНБ о вмешательстве России – это же такая мелочь. В нем лишь два слова имели государственное значение. "Совершенно секретно". Но теперь и в них его нет. Что касается, собственно, документа, то готов он был еще 5 мая и представляет собой стандартный набор штампов. ГРУ, хакеры, кибератака, взломы, избиркомы, выборы, возможно, скорее всего, точно неизвестно. В Америке сегодня не надо обладать навыками оперативной работы, чтобы составить из этих слов пасквиль. Их можно менять в произвольном порядке, но все время без ущерба для сути. Поскольку ноль – это всегда ноль. 

Не исключено, что именно это и хотела донести Риэлити Виннер. Пустоту. В ее истории любопытно не то, что и она "Брут". И даже не то, что ее поймали. Когда всего шесть человек имеют доступ к грифу, это не так сложно. Тем более, АНБ может, когда хочет. Но из этого становится ясно, что получается, когда АНБ хочет, но не может. Такой вот доклад. Ведь имей он какую-либо разоблачительную ценность, агентство едва ли месяц хранило бы его в ящике. В ситуации, когда семнадцать, как мы знаем со слов Меган Келли, спецслужб США соревнуются в правдоподобности антироссийских обвинений. 

Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
© AP Photo / Carolyn Kaster
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И ни одна, как мы знаем со слов Владимира Путина, не делает это так, как привыкли на его прежней работе. Нет ни паролей, ни адресов, ни явок. И в этом отчете тоже. Даже авторы его публикации на ресурсе The Intercept признают, что "в документе нет данных, на основании которых проведен анализ и сделаны выводы". При этом отмечается, что достижения хакеров неясны, и лишь допускается, что они, вероятно, могли нарушить какие-либо элементы системы голосования. Комментарии, как говорится, излишни. 

А вот птичку жалко. В США сливают все, и только она отделяется от коллектива. Случай, буквально, из ряда вон. Видимо, потому что фамилия у нее говорящая. Как недуг. Теперь у него есть название. Америка поражена "виннерическим заболеванием". Выражается в утечке того, что все равно всплывет и ничего не изменит. Источник заразы в коридорах власти, она передается шепотом и распространяется через СМИ. Впрочем, Трампу взглянуть бы на историю этой девушки иначе, чтобы рассмотреть в ней что-то личное. Виннер – это же победитель. А значит, победителей здесь судят.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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