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Оплодотворение по-украински. Откровения древнегреческой истории

15:4806.06.2017
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© Фото : РИА Украина/ Евгений КотенкоМарш, приуроченный к третьей годовщине гибели людей в центре Киева в 2014 году. 22 февраля 2017Марш, приуроченный к третьей годовщине гибели людей в центре Киева в 2014 году. 22 февраля 2017
© Фото : РИА Украина/ Евгений Котенко
В жилах большинства великих людей течет хоть немножко украинской крови. Давно уже. С самых древних времен. А если не по крови, то по духу многие из них были украинцами. Взять философа Диогена, к примеру. Украинский ученый Петр Ющенко доказал.

Не эллины, а древние укры – не забыли еще про таких? Живы они, живы. В веках и тысячелетиях. Бывший депутат Верховной рады Петр Ющенко, брат бывшего президента Украины, поделился своими открытиями в истории древних цивилизаций. Историк, как он себя называет, открыл, что древнегреческие философы на самом деле говорили на украинском языке, который чуть не стал государственным в Греции. Во всяком случае, сам Диоген рекомендовал афинянам использовать "мову" в управлении государством. Те, надо полагать, отвергли. Неразумные. 

Далее можно предположить, что бочку, которую знаменитый философ перекатывал по улицам Афин, сделали на самом деле украинские бондари – в знак уважения к заслугам мыслителя. И что современник Диогена, великий правитель Александр был на самом деле не Македонским, а Переяславским или Полтавским. Правда, до этого пока историк Петр Ющенко не дошел, но, видимо, это будет его следующим открытием. Пока же он обнаружил некую общую западную цивилизацию, которая объединяет 70 народностей. А на ее границе, разумеется, Украина. Форпост. Оборонительная стена цивилизации.  

Правда, со слов Петра Ющенко понять, где все это было, трудно. Ясно только, что эта цивилизация творила: "На юг от Сомали и Эфиопии цивилизации не было и не будет. На восток и северо-восток от Дона цивилизация завоевательская. А та цивилизация, которая творила, в том числе, Скифия, Украина, которая стоит на границе, да, Украина – это окраина, только окраина цивилизации", – витиевато пояснил "историк".

А еще брат экс-президента исследовал, в ком из великих и знаменитых мира сего течет украинская кровь. Итогом масштабных поисков стала галерея портретов выдающихся соотечественников – всего две тысячи работ. Идею он подглядел в Швейцарии, но оригинал переплюнул в разы, швейцарцы набрали всего 300 знаменитостей. Конечно, со "списком Ющенко" им не тягаться. Ведь именно Украина – родина  Гомера (он был пра-пра-праукраинцем), русских царей и английских королев. И так – до вождя одного индейского племени и чемпиона японской борьбы сумо.

На каждого великого Ющенко подготовил документ о его неопровержимом украинском происхождении. Логика Петра Ющенко проста. Украинцы ведь всегда много странствовали, а потому оплодотворили весь мир, начиная с древних времен. 

Трудно сказать, отчего такие мысли могут появиться. Для Ньютона стимулом послужило яблоко, Архимеда к открытию подтолкнула вода в ванной. А вот что стало толчком для пана Ющенко? Брат его Виктор, бывший президент незалежной, тоже время от времени проводит подобные изыскания. К примеру, он заявил, что за всю историю Украина и Россия "воевали между собой 24 раза", а до этого назвал композитора Чайковского и писателя Достоевского представителями "уникальной украинской цивилизации". Правда, позже министерство образования Украины исключило из школьной программы произведения Федора Михайловича. До Петра Ильича еще не добрались.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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