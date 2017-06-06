Россию опять приравняли к терроризму: Пенс "списал" у Обамы список угроз

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Россия, Иран и терроризм – главные угрозы в мире. То есть, из печально знаменитого списка глобальных опасностей Барака Обамы "выпал" лишь вирус Эбола. Его место занял Иран. Остальное – без изменений.

Американская внешняя политика наконец-таки подверглась отчетливой публичной корректировке, больше похожей на косметический ремонт. Таким образом, Белый дом, похоже, хочет раз и навсегда "закрыть" тему якобы оказанного Россией влияния на выборы президента США. Попасть, так сказать, "в яблочко". Обыкновенных "отповедей" – мол, не имеем никакого отношения к Москве – оказалось уже недостаточно. Нужно было однозначно и ясно сформулировать новую повестку, в которой российскому государству вновь отведено строго определенное место одного из главных мировых злодеев. Эта "почетная роль" досталась вице-президенту Майку Пенсу. Повестка на поверку оказалась, по сути, старой. Пенс заявил, что Россия, Иран и терроризм – главные угрозы в мире. И в борьбе с этим злом в разных обличьях США готовы помогать своим союзниками по НАТО. В результате из печально знаменитого списка ключевых глобальных опасностей Барака Обамы "выпал" лишь вирус Эбола. Его место занял Иран. Остальные позиции остались неизменными.

Москву Пенс ожидаемо и неоригинально обвинил в перекраивании границ, Тегеран – в попытках дестабилизировать Ближний Восток. А угрозу терроризма, который может нанести удар везде и всегда, почему-то назвал самой большой проблемой с момента распада СССР, странным образом увязав эти явления. Впрочем, противники команды Трампа могут усмотреть в этих словах и некий реверанс в адрес бывшей великой державы. Им только дай повод. Мол, если бы сохранился Советский Союз, то и мир был бы безопасней. Впрочем, все это лирика.

Вице-президент еще раз заверил партнеров, что пятый пункт устава НАТО никто не отменял, и США будут строго придерживаться принципа: нападение на одного – это атака на всех. Кроме того, произнес духоподъемную тираду про необходимость развития альянса в связи с появлением новых противников. Это, конечно, общее место. Любая организация или союз нуждаются в развитии, иначе их ждет застой, они могут зачахнуть. В случае с НАТО развитие – это расширение границ, военно-политическое поглощение новых государств. И лучше всего это делать под предлогом некой довлеющей над всеми опасности. Если ее нет в реальной жизни, нет ничего эффективнее богатой фантазии и вызывающих страх и трепет мифов в голливудском стиле.

В случае с Россией эта незамысловатая технология работает как часы. Совсем недавно в американских СМИ появилась очень похожая на достоверную – в отличие от десятков других случаев – информация, что Дональд Трамп сразу после инаугурации распорядился проработать меры по восстановлению отношений с Москвой, включая вопрос санкций. Кстати, аналогичные шаги предполагалось предпринять и в отношении других стран. Казалось бы, вполне здравая позиция: выйти из тупика, в который отношения России и США загнал Барак Обама с единомышленниками. Но дальше, как писал Виктор Пелевин в одном из своих произведений, "начался джаз". Проще говоря – массированный и местами откровенно безумный наезд на Дональда Трампа, якобы "купленного" Кремлем.

И вот – ответ Белого дома, озвученный вторым лицом в государстве. Никакого ноу-хау, никакого креатива. Похоже, на ближайшее время призрачный шанс наладить диалог упущен. Или почти упущен. Ну а что, в Америке очень часто в заложниках у внутренней политики оказываются не только отдельные далекие и близкие для США страны, но и в целом международные отношения. И та самая глобальная безопасность, о которой в Вашингтоне любят так пафосно рассуждать.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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