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Россия – под надежной защитой. Даже на Западе это признают

11:4406.06.2017
(обновлено: 11:46 06.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ОрловПерейти в фотобанкЗагрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-МЗагрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Сергей Орлов
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"Искандеры", "Сарматы" и "Ярсы" с "Баргузина". Эти названия хорошо известны не только российским военным, но и их зарубежным коллегам. Прежде всего, западным, которые признают могучую боевую мощь этих защитников России.

Москва – самый защищенный от ядерного удара город мира. Таковым его признали военные эксперты США на страницах издания The National Interest. Оно проанализировало, как укреплялась за последние десятилетия противоракетная оборона российской столицы. В 2014 году стало известно, что Россия испытывает элементы новой системы противоракетной обороны А-235 "Нудоль". Новый перехватчик будет самым быстрым в мире. По словам военных, противоракеты, которые используются в этой системе, не имеют аналогов. В ближайшие два-три года эти противоракеты станут основой обновленной противоракетной системы Москвы и Центрального промышленного района.

А британская The Independent раскрыла уязвимые точки для потенциального ответного ядерного удара по Америке. Если лет 50 назад советская ядерная бомба могла упасть в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, то сегодня мишенью российских ракет вполне может стать Северная Дакота или Монтана, считает издание. Как утверждают британцы, удары будут наноситься не по городам, а по военным объектам – для уничтожения ядерных сил Америки.

Командный пункт управления учений войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Россия также готовится дать ответ и на ЕвроПРО. Президент Владимир Путин на днях еще раз подчеркнул, что американская ПРО – это не оборонительная система, а часть ядерного потенциала США, вынесенная на периферию, в Восточную Европу. И мы вынуждены подумать о том, чтобы, как выразился глава государства, купировать угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации. 

Как известно, сейчас элементы американской системы ПРО размещены в Румынии и Польше. Не стоит забывать и том, что ПРО уже размещают в Южной Корее. Кроме того, у морских границ России постоянно курсируют корабли ВМС США с противоракетными системами на борту.

А что Россия? "Мы не спим", – сказал недавно министр обороны Сергей Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации. Он тогда говорил про космос, но русское "бодрствование" относится и к противодействию американской ПРО. И оно включает в себя много чего. Это и межконтинентальные ракеты "Булава-30", оснащенные разделяющимися боеголовками. Они заступят на боевое дежурство уже в следующем году. Это и стратегический ракетный комплекс пятого поколения "Сармат". Западные СМИ писали, что эта ракета способна полностью уничтожить целую европейскую страну или какой-нибудь американский штат. И главное – "Сармат" способен преодолевать любые системы ПРО. Разве эгида способна защитить от резвого бега кочевника? Конечно, нет! Спросите хоть у скифов или воинов Тамерлана.

Ядерный взрыв
© РИА Новости / РИА Новости
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Но это еще не все. Россия вновь строит боевые железнодорожные ракетные комплексы. С поэтичным названием "Баргузин". С виду, даже со спутника – обычный, "невинный" поезд. А на нем шесть ядерных ракет с разделяющимися боеголовками. Кстати, ветер баргузин, который в песне пошевеливает вал, дует с востока на запад. Как раз туда (не приведи Господь!) и полетят в случае чего "Ярсы" с "Баргузина".

Ну и, наконец, "Искандеры". Кто в Европе не слышал о них? Конечно, все слышали. Ведь соседи как-никак! От Калининградской области до, скажем, Берлина – рукой подать.

Я понимаю американцев. От Монтанщины и Аризонщины все это очень далеко. Ведь "Искандеры" не рядом с Айовой стоят. А европейцы… Ну что, им впервой что ли участвовать в американских экспериментах, бойкотах и санкциях?

Кстати, Искандер – это арабский аналог имени Александр. Сразу вспоминается наш император Александр I. Он и в Варшаве, и в Берлине, и в Париже был. Как победитель. В Америке, правда, побывать не удосужился – далековато. Впрочем, позднее появилось изобретение, способное сокращать расстояния. Оно называется прозаично, но грозно – межконтинентальная баллистическая ракета. А полетят ли они "в гости" в Америку – это уж зависит от самих американцев.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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