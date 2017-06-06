Несвобода. Украина отмечает День журналистики

После победы "евромайдана" Украина только и говорит, что о "европейских демократических ценностях". Но вот именно, что только говорит. На деле же все совсем не так, как на словах. И было бы странно, если бы журналистика стала исключением.

6 июня на Украине отмечается День журналистики. Хороший повод, чтобы подвести итоги и рассказать о достижениях СМИ незалежной. К сожалению, то, что происходит в масс-медиа после победы "евромайдана", заставляет задуматься о судьбе тех самых "европейских демократических ценностей" на Украине.

Вот лишь некоторые факты. За последние три года на территории Украины погибли 18 журналистов из разных стран. Закрыты десятки изданий, телеканалов, радиостанций и программ, как российских, так и украинских. Среди них: радио "Вести", телеканалы "Гамма", "3S TV", студия "Шустер Live", "Коммерсантъ-Украина", "Жизнь" и многие другие.

Те, что продолжают работать, подвергаются давлению. Радикальные группировки не раз нападали на телеканалы "Интер", "112", "NewsOne", "17 канал". Закрыты более 140 оппозиционных украинских сайтов.

Заблокирован доступ к российским интернет-порталам и социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисам компании "Яндекс", различным СМИ. Вещание всех крупнейших российских телеканалов на Украине запрещено с 2014 года. Введен запрет на российские фильмы и книги, ограничен въезд на Украину для российских актеров, певцов, журналистов и блогеров.

Создано Министерство информационной политики, которое фактически занимается цензурой и контролем за медиа. Ведомство уже окрестили "министерством правды" за давление на оппозиционные СМИ. СБУ проводит аресты и допросы журналистов, более 100 из них вынуждены были бежать от преследования за границу.

За критику власти в СМИ и соцсетях, отстаивание прав национальных меньшинств и даже ношение "георгиевской ленточки" может быть выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. А это уже уголовное преступление, за которое наказывают лишением свободы.

Первого июня Высший специализированный суд Украины отменил оправдательный приговор украинскому журналисту Руслану Коцабе, который находился за решеткой полтора года только за то, что в своем видеоблоге попросил президента остановить гражданскую войну. Суд назначил новое рассмотрение уголовного производства по статье "измена Родине".

По данным Центра свободы слова, в украинских тюрьмах содержатся более 4000 политзаключенных.

Парламентская ассамблея Совета Европы, Международная федерация журналистов, "Репортеры без границ", Human Rights Watch, Amnesty International в своих официальных отчетах признают, что украинские власти предприняли ряд шагов, направленных на ограничение свободы слова в стране.

Статья 34 конституции Украины гласит: "Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений". Вот только содержание этих взглядов и убеждений власти активно корректируют с помощью уголовных преследований.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!