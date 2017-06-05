29-е колесо в телеге. Черногория официально стала членом НАТО

НАТО "оставило дверь открытой". После вступления Черногории. То ли сквозняком надуло, то ли ветром занесло. Чем будет заниматься в блоке гордая, но маленькая республика – неважно. Главное – солдаты альянса почувствуют себя на Адриатике как дома.

Кто-то меняет ориентацию, кто-то пол, а кто-то просто становится членом. НАТО. В Черногорию раньше ездили отдыхать, теперь на нее можно послать. Например, солдат альянса. Чтоб заодно и отоспались. Пятого июня республика официально превращается в их территорию. Она даже торжественную церемонию посвящения в североатлантические рядовые проходит не дома, а в Вашингтоне. У них в блоке так принято. Отдавать честь тому, кто ее забирает. Премьер Душко Маркович сделает это лично. Впрочем, на нем-то уже клейма ставить негде – имел счастье лишиться мужественности на виду у всех.

Это была неслыханная удача. Вот что значит новичкам везет. Потом в мемуарах напишет, что уже на своем дебютном саммите в Брюсселе словно толчок почувствовал направление на путь истинный. И так ему от этого стало хорошо, светло и перспективно. Трампу за то, что воспользовался правом первой руки, едва эту руку не поцеловал. Ведь президент США до кучи мог бы еще и вытереть об него ноги. И не то чтобы премьеру понравилось. Но он же такой Душко. Маркович-то. А принцип у них такой жизнеутверждающий: нас берут, а мы крепчаем. К тому же, как говорится, один раз не передаст всю гамму эмоций.

А сегодня вместе с ними он уже передаст по всем статьям устава и документ о вступлении Черногории в НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону в присутствии генсека альянса Йенса Столтенберга. А это, между прочим – что отдать паспорт. Стало быть, именно с этого момента черногорцы в своей стране, по сути, становятся гастарбайтерами. Это значит – работать на чужого дядю и шагу без его команды не сметь ступить.

Больше всех радуется Албания. Теперь она – не последняя в блоке по размерам военного бюджета. Даже ее 133 млн долларов в год – это почти в три раза больше, чем у Черногории. Впрочем, у той не в деньгах счастье. Она вкладывает в это дело всю себя. Зачем? Похоже, даже генсек Столтенберг не совсем понимает. "Это показывает, что дверь НАТО остается открытой", – мог бы он с тем же успехом назвать открытым рот НАТО или фронт НАТО, или рот-фронт НАТО. Аргумент из разряда "не было бы мозгов, не получил бы и сотрясения".

"Присоединение Черногории завершит установление альянсом контроля над побережьем Адриатического моря" – подсказывают ему западные СМИ. Это больше похоже на правду. Хотя и не добавляет ей смысла. Впрочем, могучая черногорская армия в две тысячи человек – это в любом случае мощнее, чем у Люксембурга: там 800. Так что абсолютно неправы те, кто посчитает Черногорию всего лишь пятым колесом в телеге. Она – двадцать девятое. Вероятно, поэтому при всем своем расширении эта телега так и не смогла далеко отъехать от прошлого. Она слишком много колес на себя взяла.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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