Охи в Дохе. Соседи объявили Катар "страной-изгоем"

Одно из богатейших государств мира заставляют вариться в собственном богатстве. Соседи с ним разрывают отношения по всем фронтам. Кроме одного. Того, на котором разрывы гораздо страшнее.

Это напоминает разборки на лестничной площадке. Они в своем Персидском заливе тоже все друг про друга знают. Не первый век живут вместе. Поэтому всегда могут найти повод для скандала. В их случае – скандала в благородных семействах. Три арабские монархии (Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ) и примкнувший к ним Египет объявили бойкот их общему соседу. Катар для них теперь – это страна-изгой. Изгоняют его граждан, разрывают с ним дипломатические отношения, перекрывают пути сообщения, отключают информационные ресурсы.

А ведь казалось, еще совсем недавно в Эр-Рияде все они дружно знакомились с Дональдом Трампом на общем саммите. Пошла даже молва об "исламском аналоге НАТО". И вот, как говорится, нате вам. Катар ко всему прочему "отцепляют" еще и от арабской коалиции, что под командованием Саудовской Аравии не оставляет живого места от Йемена. Как поясняют в Эр-Рияде, из-за того, что Доха поддерживает "Аль-Каиду"* и "Исламское государство"*. И это, пожалуй, единственное в этой истории, что может вызвать улыбку. У нас в таких случаях говорят: "чья бы корова мычала".

Впрочем, есть у нас и другой посыл. Кто первый встал, того и тапки. Хотя первым о разрыве всех связей объявил Бахрейн. Официальная Манама именно так решила ответить на, как она это назвала, "вмешательство Катара во внутренние дела государства". Одного этого вполне хватило бы для демарша. Но к числу отягчающих обстоятельств отнесли еще поддержку терроризма и финансирование группировок, связанных с Ираном. Спустя минуты этот шаг Бахрейна повторили Эр-Рияд, Каир, Абу-Даби. А чуть позже еще и Йемен. Точнее то, что от него осталось. Чтобы осталось хоть это. Следом и Ливия – тут как тут. Шутка ли, и ее посчитали. За государство.

Логику уловить непросто. Вроде бы, тот, кто спонсирует ИГИЛ* или "Нусру"*, едва ли станет поддерживать отношения с Ираном, который с ними воюет. Хотя у них там все так запутано, что допустить можно все что угодно. Тем более, когда эмир Катара лично выступает в поддержку налаживания отношений с Тегераном и сам обвиняет в терроризме Саудовскую Аравию. Формально, именно с этих пассажей его прямой речи, размещенной Катарским агентством новостей, все и началось. В Дохе потом объяснили, что ничего подобного правитель не говорил, а сомнительные тезисы удачно вплели в его заявление хакеры, взломавшие сайт этого СМИ.

Но опровержение сочли неубедительным. Тем паче, что особое мнение – это вполне в духе Дохи. Она, правда, прежде не позволяла себе выражать его официально. Но и к Ирану она не столь нетерпима, как соседи. И с саудитами у нее далеко не все в ажуре. Тоже претендует на роль регионального лидера. Все-таки первый номер мирового рейтинга по ВВП на душу населения. И это, кстати, не первый конфликт между ними. В марте 2014 Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ уже отзывали из Катара послов из-за его поддержки "Братьев-мусульман"*. Он и тогда называл обвинения безДохазательными.

Но сейчас, похоже, все серьезней. Одно из богатейших государств мира заставляют вариться в собственном богатстве. С ним разрывают отношения по всем фронтам. Кроме одного. Того, на котором разрывы гораздо страшнее. Впрочем, США призвали всех успокоиться и наладить с Катаром диалог. Будто сказали: "а вот и не подеретесь". Для них в этой истории – все хороши. В смысле, как состоятельные и полезные друзья, у каждого из которых могут быть свои слабости. А спорят они между собой только потому, что, как сказал кто-то из мудрых, если не находить глупцов, ими будем считаться мы сами. Вероятно, это распространяется и на спонсоров терроризма.

*Террористические организации запрещены в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.