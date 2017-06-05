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"Доны Базилио" прибыли в Македонию: кто обвиняет Москву во вмешательстве?

15:0205.06.2017
(обновлено: 15:07 05.06.2017)
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© AFP 2017 / Robert AtanasovskiДемонстранты в парламенте Македонии протестуют против несправедливых выборов спикера парламента, 27 апреля 2017Демонстранты в парламенте Македонии протестуют против несправедливых выборов спикера парламента, 27 апреля 2017
© AFP 2017 / Robert Atanasovski
Новая история в духе одного известного персонажа из "Севильского цирюльника". Тот, помнится, призывал: "Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется". Похоже, что комедию Бомарше самое время перечитать гражданам Македонии.

Маховик абсурда в международной политике, как оказалось, вещь отнюдь не факультативная. Обязательная. Точнее, неизбежная в нынешних условиях. И он постоянно раскручивается силами разного рода "энтузиастов". А затем подхватывается всеми, кто хочет набрать политические очки. Причем в количестве, порой не соответствующем реальным возможностям и способностям игроков. Не работает уже ни логика, ни здравый смысл, ни элементарная целесообразность. О приличиях и говорить не приходится. 

Работа за компьютером
© Fotolia / Artur Marciniec
Мнение: Париж закроет тему "вмешательства РФ". Но к ней еще могут вернуться

Нынешняя антироссийская кампания, строящаяся вокруг якобы вмешательства Москвы в дела разных государств, наверняка войдет в анналы истории. И будет далеко не лучшей характеристикой для политических элит государств, позиционирующих себя как самые "продвинутые". Как некие маяки, "светочи" для всего человечества. США, Германия, Франция, Украина, Черногория – далеко не полный перечень стран, которые в результате разного рода политиканских фокусов стали мнимыми жертвами так называемого российского вмешательства, или, по меньшей, мере, якобы попыток России на них повлиять. В этот список за уши втягивают Македонию. Благо ее лидер Георге Иванов недавно побывал в Москве. И стороны после переговоров заявили о позитивном развитии отношений двух стран. Такое не прощается среди тех, кто по-прежнему в своих радужных грезах мечтает о "тотальной изоляции" России. 

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Политолог: пена "мифических российских угроз" постепенно сойдет с Запада

Есть такой Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP), объединяющий СМИ и отдельных журналистов. Организация не только с кричащим и пафосным названием, но и с весьма любопытными спонсорами. Среди них структуры международного спекулянта и лоббиста Джорджа Сороса, почему-то называющего себя филантропом. Агентство США по международному развитию, которое обвиняют как раз в реальном, а не мифическом вмешательстве в дела разных стран. Наконец, Госдеп США. В общем, неплохая компания "благодетелей", коррупция для которых, в отличие от политики, тема сугубо прикладная. И вот этот очень интересный Центр опубликовал весьма своевременную для многих оппонентов Москвы статью. В ней утверждается, что сотрудники российских спецслужб, дипломаты и чиновники якобы пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии. С этой целью они, в том числе, распространяли разного рода "информацию и дезинформацию" в  интересах Российской Федерации. Крючок с наживкой, что называется, закинут. Следует ждать очередного "клева". И это, конечно, новая история в духе дона Базилио из "Севильского цирюльника". Тот, помнится, некогда говорил: "Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется". И ведь у него сегодня немало последователей. Вот что значит великая литература. 

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович
© AP Photo / Lajos Soos/MTI
Политолог: обвинения в адрес России – это "плата" Черногории за вход в НАТО

Публикация Центра по исследованию оргпреступности и коррупции основана на неких "документах", часть из которых – якобы отчет сотрудника македонской контрразведки. Впрочем, воспроизведенные отрывки из этих "документов" никак не подтверждают их подлинность и достоверность источника. Похоже, главный аргумент авторов публикации – что написаны те на македонском языке. Не маловато ли будет для стратегических, далеко идущих выводов о "коварных планах" Москвы в отношении Македонии? Нет. Выходит, не маловато. Вполне достаточно. Вот хватает же критикам Трампа для их обвинений исключительно домыслов и предположений. Впрочем, весьма многочисленных. А в случае с Европой, оказывается, нужно и того меньше – пара абзацев на местном языке. 

Мальта находится на перекрестке военных и торговых путей Средиземноморья
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Мускат "перебродил", или В поисках российского заговора на Мальте

Зато на их основе можно прийти к сногсшибательным (главным образом из-за радикальности) обобщениям о том, что к деструктивным процессам в Македонии, помимо Москвы, имеет отношения сербская разведка. Что целью России была полная изоляции Македонии от Запада. Что российские агенты пытались подкупать и давить на македонские СМИ, чтобы те публиковали информацию в поддержку российской политики. Что Россия в целом, используя идеи "панславизма", планирует взять под контроль стратегические энергоресурсы в балканских странах и за счет этого сделать эти страны полностью к ней нейтральными. И все в таком же духе. В общем, казалось бы, увлекательное бульварное чтиво. Такого полно на просторах интернета и в газетных ларьках. И любителям чего-нибудь серьезного даже не стоит обращать внимания на очередную поделку. Одна проблема: именно такие, с позволения сказать, доклады и публикации во многом формируют современную политику коллективного Запада, который маниакально настроен на конфронтацию с Москвой. И пока с ходу отвергает любую альтернативную аргументацию, демонстрируя не демократию, а самый настоящий идеологический тоталитаризм.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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