Кто и как не любит туристов. И каких именно

Международный туризм – это огромная по обороту отрасль. Которая, естественно, стремится к развитию. Но есть места, где туристам уже не рады. И тому есть причины.

Мировые финансовые кризисы, террористические угрозы и локальные военные конфликты не добавляют спокойствия в нашу жизнь. Однако международный туризм продолжает расти, сообщает Всемирная туристская организация ООН. В 2016 году туристы совершили 1 млрд 235 млн международных поездок. И эксперты предвидят, что дальше эти цифры будут увеличиваться.

С одной стороны, для туристических центров это хорошо: ведь чем больше приезжих, тем больше денег. С другой – некоторые мировые туристические столицы и так уже не знают, как от этих туристов избавиться. Деньги-то они, конечно, оставляют – но не только их. В этом и проблема. Власти Флоренции, например, решили применить новые меры для борьбы с неаккуратными туристами, пишет газета The Guardian. Улицы и лестницы исторического центра города будут регулярно поливать водой из шлангов. Мэрия таким образом надеется отпугнуть отдыхающих, которые любят устраивать пикники на тротуарах и лестницах около достопримечательностей, а потом не утруждают себя уборкой. Флорентийский градоначальник отмечает, что он ничего не имеет против путешественников – он против тех, кто не уважает культурное наследие его города.

Но есть и те, кто решает проблемы, которые создают туристы, более радикально. Испанская Барселона в 2015 году временно приостановила выдачу лицензий на сдачу в аренду жилья, а позже власти запретили строительство новых отелей. Итальянский курорт Чинкве-Терре в Лигурии решил ограничить число туристов до полутора миллионов в год. Местные власти переживают за уникальную природу, которую туристы могут уничтожить. И таких примеров много.

В общем, совет туристам один – и он тот же, который им давали мама с бабушкой в детстве. Ведите себя прилично и убирайте за собой. А то в следующий раз флорентийцы будут не водой ступеньки поливать, а что-нибудь поинтереснее придумают.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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