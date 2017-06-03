"Облико морале" друзей Макрона: вы даже не поверите

В ходе своей избирательной кампании Эммануэль Макрон делал упор на моральной стороне дела. А пресса помогала, изобличая его конкурентов во всяких финансовых проказах. Выборы прошли, "самый чистый" кабмин сформирован. И кто же в него вошел?

На парламентские выборы во Франции (голосование будет проходить 11 и 18 июня) партия Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" идет изрядно потрепанной. За 10 дней до голосования прокуратура начала предварительное расследование в отношении Ришара Феррана – главы избирательного штаба Макрона, а теперь министра в его правительстве. "Ферран стал пятном на репутации нового кабинета", "Ферран – бельмо на глазу Макрона", пишет французская пресса. В общем, "самый чистый" кабмин оказался не так уж чист. А ведь после отбора кандидатов Макрон целые сутки лично проверял их на предмет финансовой чистоты. Но, видимо, не углядел.

Еженедельник Le Canard enchaîné выдал порцию разоблачений против Феррана. Издание утверждает, что он в 2011 году потратил деньги негосударственного фонда на ремонт особняка своей гражданской жены. Сделка на 180 тысяч евро была формально законной, но явно вызывала вопросы этического характера. При выборе офиса для Общества взаимного страхования Бретани, которым руководил Ферран, будущий министр убедил подчиненных арендовать дом своей подруги и профинансировать его реконструкцию. После публикации Ферран готов был откреститься от своей гражданской жены, напомнив, что брак с ней никогда не был зарегистрирован. Но это его не спасло. Процесс, что называется, пошел. СМИ раскопали, что Ферран, будучи депутатом парламента, нанял помощником своего сына и четыре месяца оплачивал его должность из парламентских фондов. И хотя президент с премьером пытались защитить министра, дело все-таки "раскачали", и прокуратура вынуждена была отреагировать.

Пикантность всей этой истории придает тот факт, что Ферран является одним из инициаторов законопроекта о "морализации политической жизни". Именно он предложил запретить депутатам нанимать своих родственников в качестве помощников, хотя, как выяснилось, ранее делал это сам. Принятие закона о прозрачности политической жизни было одним из главных предвыборных обещаний нового президента, а также одним из условий политического альянса между Эммануэлем Макроном и лидером центристов Франсуа Байру, который отказался от участия в президентской кампании. Говорят, что взамен он навязал Макрону этот закон, а плюс к этому сел в кресло министра юстиции. Кстати, и у Байру оказалось рыльце в пушку. Против него идет судебное разбирательство по делу о диффамации, связанное с его предыдущим постом мэра города По.

Под подозрение попала и "правая рука" Байру, новый министр по европейским делам Мариэль де Сарнез. Ее подозревают в хищении средств Европарламента путем создания фиктивных рабочих мест. Пишут, что она получала зарплату еще и за свою мнимую помощницу. В отношении нее и еще группы евродепутатов парижская прокуратура в марте начала предварительное расследование по подозрению в "злоупотреблении доверием". И таких деятелей в стране, вероятно, десятки, а то и сотни. "Нужно знать, что во Франции политическим руководителям очень мало платят, учитывая ту работу, которую они делают, учитывая важность занимаемых ими постов. Так что они занимаются тем, что я называю "левачить", то есть стараются подзаработать там, где только можно", – рассказал в эфире радио Sputnik кавалер ордена Почетного легиона, партнер в юридической фирме Cabinet de Castelnau Режиc де Кастельно.

Если "закон Байру" будет принят, депутатам придется туго: родственника на работу не устроишь, консалтинговые услуги не окажешь. Так и депутатов не останется. Кто ж пойдет за одну зарплату работать? Впрочем, с 1993 года было принято уже 12 законов о "прозрачности" политической жизни. Что не мешало парламентариям заниматься своим личным обогащением, говорят эксперты. Скорее всего, не помешает и теперь.

А вот Макрону и его сторонникам может и не повезти. До скандала они рассчитывали получить большинство мест в Национальной ассамблее. Президент ведь обещал обновление и новые нравственные лица во власти. А лица оказались вполне себе безнравственные. Выходит, прав был Ницше, когда говорил, что мораль – это лучший способ водить человечество за нос?

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.