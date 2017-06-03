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Хоть надкусить: киевские "рейдеры" пошли войной на "Газпром"

10:0003.06.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкТрубопровод Бильче-Волыцко-Угерского газохранилища в Стрыйском районе Львовской областиТрубопровод Бильче-Волыцко-Угерского газохранилища в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Украина свои иски к "Газпрому" предпочитает проводить через украинскую же судебную систему. И решения – вот сюрприз-то – выносятся именно такие, каких ждали в Киеве. Практическая ценность этих решений примерно понятна.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал риски возможного отбора газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу. "Пусть попробуют", – сказал Миллер, отвечая журналистам на вопрос, видит ли он риски такого отбора газа. Эксперты между тем отмечают, что одна лишь попытка поступить подобным образом окончательно превратит остатки репутации Украины как страны-транзитера в руины. 

Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Аналитик об угрозе отбора российского газа: это дискредитирует Украину

Противостояние между российской компанией и Киевом длится уже который год. Россия предпочитает апеллировать к международному арбитражу, Украина же очень любит решать эти вопросы при помощи собственной юстиции. Не так давно киевский суд удовлетворил иск антимонопольной комиссии Украины по поводу якобы нарушения "Газпромом" местного законодательства. Возражения российской стороны к рассмотрению приняты не были и концерну предписали выплатить штраф в размере  почти в шесть с половиной миллиардов долларов. А в счет погашения минюст Украины наложил арест на акции компании "Газтранзит", которые принадлежат "Газпрому". Иных активов для изъятия на территории Украины найти не удалось. 

Станция переработки газа в Харьковской области Украины
© РИА Новости / Александр Максименко
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Аналитик: Киев вышел на новый уровень противостояния с "Газпромом"

Поэтому, теоретически, единственное, что еще может предпринять Киев, чтобы удовлетворить свои же требования и погасить им же выписанный штраф – так это только в очередной раз попробовать умыкнуть транзитный газ из России. Правда, пока что, похоже, в Киеве колеблются. Петр Порошенко заверяет, что Украина "была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей". По поводу "была" Петр Алексеевич, конечно, сильно погрешил против истины. Случаев несанкционированного отбора газа из транзитной трубы в прошлом – хоть отбавляй. И насчет "остается" – тоже большой вопрос. Вся  нынешняя суета вокруг  нежелания Киева выполнять им же подписанные контракты доверия к Украине как к стране-транзитеру явно не добавляет. 

А пока, как сообщают, Минюст Украины задумался об аресте активов "Газпрома" за рубежом. И очень рассчитывает, что западные партнеры в этом вопросе встанут на сторону Киева. Но вот это, как считают эксперты – вряд ли. Да и российская компания сидеть, сложа руки, не собирается. И решение киевского хозяйственного суда будет обжаловать в международных инстанциях. Дело это не быстрое и кропотливое. Так что у Киева есть еще время придумать, как бы еще осложнить российской компании жизнь в пределах Украины. Интересно, что они при этом удивляются, почему Россия ищет пути поставок газа в Европу в обход незалежных земель.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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