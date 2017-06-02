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День Х. Трамп подтвердил исключительность США – из общих правил

18:5502.06.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп перед объявлением о решении выхода США из Парижского соглашения по климату. 1 июнь 2017Президент США Дональд Трамп перед объявлением о решении выхода США из Парижского соглашения по климату. 1 июнь 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Как только лидеры G7 в Таормине признали провал переговоров по спасению от глобального потепления, стало ясно, что "похолодание" в отношениях с США – не за горами. Трамп ведь и не скрывал, что хочет жить одним днем. И вот этот день настал.

День Х. Трамп подтвердил исключительность США – из общих правил
Дональд Трамп лишь сказал о выходе из Парижского соглашения и сразу – первое изменение климата. В осадки выпадают политики, и даже страны. Общее состояние – словно он если и не на пороге, то уже ближе, чем был. Конец света. По крайней мере, у многих потемнело в глазах. Хотя эту новость ожидали с прошлой недели. Как только лидеры "Большой семерки" на саммите в Таормине признали провал переговоров по спасению от глобального потепления, стало ясно, что глобальное "похолодание" в отношениях с Вашингтоном – это вопрос ближайшего времени.

Трамп ведь никогда и не скрывал, что хочет жить одним днем. И вот этот день настал. И не только "зеленые" называют его "черным". Обама "позеленел". Нет, говорят, сейчас в Америке человека, которому было бы обидней, чем ему. Хотя ему как раз и не привыкать. После "Обамакера"-то. Тем не менее, считается, что экс-президент многое тогда в декабре 2015  отдал, чтобы этот документ в Париже появился. В том-то и дело, клеймит его позором нынешний хозяин Белого дома, что ко всему прочему он отдал еще и экономическую перспективу Соединенных Штатов.

Человек в пустыне
© Fotolia / Adam Gregor
Россия не будет "шарахаться". А США пускай выходят, если хотят

Стало быть, "мы выходим из Парижского соглашения и готовы начать переговоры по вхождению либо в него же, либо в абсолютно другую сделку, но на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков". Трамп, как шутили когда-то у нас, в принципе, тоже не против колхоза, но не в своем селе. Средняя температура по палате, то есть, по планете, его не касается. Он считает, что США для этого слишком здоровы, а потому и выписывает их из климатического карантина. И пусть хоть весь мир лечится, ему главней всего – погода в доме, а все другое – суета.

Правда, в доме его далеко не все хотят, чтобы погоду делал именно он. Но к их сожалению, именно он и не верит в угрозу глобального потепления. По крайней мере, в отдельно взятой стране. Во всяком случае, при нем. Значит, какой смысл к этому готовиться и тратить на это свой потенциал. "А если гости не придут, я так и буду, как ненормальный, ходить с чистой шеей", –  возмутился сынок, когда мама отправила его помыться перед приходом знакомых. Именно так трактует Трамп и "погодные условия", выполняя которые, США, по его прикидкам, к 2025 году сократят не только 26-28% вредных выбросов, но еще и под три миллиона рабочих мест.

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
Мнение: выходом из соглашения по климату США показали "пример наоборот"

А он с избирателями совсем не об этом договаривался. Когда парниковый эффект наступит – неизвестно, а предвыборные обещания надо выполнять уже сейчас. К тому же, если исходить из его логики, чтобы следовать заповедям, совсем не обязательно носить на себе крест. Тем более, на себе его ставить. Примерно так и сказал: "США будут самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле, при этом обеспечивая себе быстрый экономический рост".

"Мы, похоже, к этой среде уже не относимся", – разочарованно признают даже стратегические союзники Вашингтона. Все-таки Штаты – это 14% мирового выхлопа. И, уходя, Трамп не заберет их с собой. Вот только Обама зря переживает. Он же хотел исключительности. Получите, распишитесь. США – исключение из климатических правил. И Трамп лишь продолжил их общую линию. Они же всегда шли против человеческой природы.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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