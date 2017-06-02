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Ох, рано сдавать Феррана. Другу Макрона беду принесла "утка" на хвосте

18:0802.06.2017
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМитинг в поддержку Франсуа Фийона в ПарижеМитинг в поддержку Франсуа Фийона в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Генсек партии Макрона – это не просто партийный чиновник плюс теперь еще и министр. Считай, второй человек после Самого. Вероятно, поэтому прокуратура в его случае колебалась долго. Но предварительное расследование все-таки начала.

Говорят, во Франции доверие к Макрону сейчас столь велико, а подавленность его противников столь очевидна, что даже этот скандал едва ли сильно повредит его политическому движению на парламентских выборах. Может быть, и потому, что до 11 июня его просто не успеют как следует раскрутить. Хотя, если посмотреть на это дело с другой стороны, то Макрон же обещал объединить и правых, и левых. И слово держит. Мало того, что его премьером стал "республиканец", так еще и министр территориального планирования оказался "Фийоном".

Пусть и в переносном смысле этой фамилии. В смысле, что его разоблачение тоже "утка" на хвосте принесла. Та же сатирическая газета Le Canard enchaîné, что первой клюнула бедолагу Франсуа. История Ришара Феррана, конечно, не один в один. Но, как выясняется, в прошлом он тоже не всегда отличал гражданский долг от супружеского. Хотя ему и тяжелей было это сделать. Сандрин Дусен ему гражданская супруга. Еще совсем недавно мало кому известная, теперь она способна поспорить со славой самой Пенелопы. Тем паче, что ее внебрачный муж – совсем не просто правительственный чиновник.

Работа за компьютером
© Fotolia / Artur Marciniec
Мнение: Париж закроет тему "вмешательства РФ". Но к ней еще могут вернуться

Ферран – один из авторов победы Макрона. Генсек "Вперед, Республика!". Считай, второй человек после Самого. Вероятно, поэтому прокуратура в его случае колебалась гораздо дольше, чем в ситуации с Фийоном. Но предварительное расследование все-таки начала. Соратника президента подозревают в махинациях, использовании служебного положения в интересах близких людей. Прежде всего, речь идет о том периоде, когда он был директором Общества взаимного страхования провинции Бретань.

В начале 2011 его контора заключила сделку об аренде здания с агентством недвижимости, принадлежавшим его сожительнице. В жизни такое бывает. Но на тот момент она не владела помещением, которое сдавала за 42 тысячи евро в год, а ее агентство с уставным капиталом в 100 евро существовало лишь на бумаге. И только потом, с контрактом на руках, Сандрин легко оформила банковский кредит в несколько сотен тысяч евро на покупку строения, практически не вложив ни копейки. В одном из интервью Ферран назвал эту операцию "банальным менеджерским решением", из-за которого не стоит "раздувать скандал". Однако его уже не остановить.

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Ловкость Ру. Франсуа Фийону показали, как нужно себя вести

Теперь министру припоминают и его парламентское прошлое. Есть сведения, что будучи депутатом, он немногим отличался от того же Фийона. Тот – все в дом, а этот – не только в свой. Лоббировал финансовые интересы третьих лиц. К президенту на его счет пока вопросов нет. Лишь предположения. То ли Макрон не слишком разборчив в связях. То ли не считал прошлое Феррана зазорным. То ли потому и не принимал активное участие в травле Фийона, что опасался обратного эффекта. В любом случае, может быть, и совсем не просто так Макрон доверил Феррану именно территориальное планирование. Как минимум, одну территорию он спланировал великолепно.

Так что, ох, рано сдавать Феррана. Другое дело, что Макрон обещал принять закон, запрещающий чиновникам родственный протекционизм. А тут такое под самым носом. Пусть у Ришара это было в прошлом. Но, во-первых, именно оно и выстрелило в Фийона. Во-вторых, у самого Макрона тоже есть жена. А зачем ему эти разговоры, что и он, пользуясь служебным положением, устроил ее первой леди. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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