Россия не будет "шарахаться". А США пускай выходят, если хотят

В Москве заявили, что действия США на позицию России не повлияет. В Берлине и Париже по поводу решения Белого дома разочарованно-раздраженно пожали плечами. Кажется, все это уже было: начало 2000-х, "Ось добра".

Россия ратифицирует Парижское соглашение по климату до 2020 года, несмотря на решение президента США выйти из договора. Об этом сообщил СМИ глава пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Николай Гудков.

Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, Россия не будет менять свое решение о присоединении к Парижскому соглашению. Мы не будем, как выразился Дворкович, "шарахаться".

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской считает, что выход США подорвет имидж этой страны как лидера в сфере сохранения климата. По его словам, начать процедуру выхода США смогут не ранее, чем с сентября 2019 года, подав уведомление в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Такой выход вступит в силу не ранее сентября 2020 года. А Россия в соответствии с планом намерена ратифицировать Парижское соглашение как раз до 2020 года.

Накануне Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Он заявил, что это делается "во исполнение моего священного долга перед Америкой и ее гражданами". По его словам, выполнение условий соглашения может стоить США до 2,7 млн рабочих мест к 2025 году, а потери ВВП – три триллиона долларов. При этом США по выбросам углекислого газа – на втором месте в мире и уступают лишь Китаю.

Лидеры Европы уже заявили, что Парижское соглашение живо, и оно будет выполняться – с участием или без участия США.

Ангела Меркель в телефонной беседе с Дональдом Трампом выразила сожаление по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату. В Берлине сообщили, что канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что возьмут на себя дальнейшие инициативы по выполнению договора.

Макрон написал в своем микроблоге в Twitter: "Мы все должны разделить ответственность: сделаем нашу планету снова великой". Его реплика – едко-ироничный отсыл к предвыборному лозунгу Трампа: "Сделаем Америку снова великой".

Кроме того, Макрон выступил с видеообращением, в котором призвал разочарованных решением Трампа американских специалистов, бизнесменов и обычных граждан перебираться во Францию для участия в борьбе с изменением климата.

Эксперты считают, что климат может стать еще одним фактором раскола между Вашингтоном и Брюсселем, которые наметился после участия Трампа в саммите НАТО и "Большой семерки".

Вместе с тем, Дональд Трамп предложил вместо Парижского заключить новое соглашение, которое, как он сказал, будет более справедливым по отношению в первой экономике мира. И вот здесь мы подошли к самому главному: просто Трамп в очередной раз показал, что он будет действовать только в узкоамериканских интересах, как, впрочем, всегда и делал Вашингтон. Ирак хоть взять, хоть выход из договора по ПРО. А что там подумают союзники и тем более не союзники – их дело. Американскому истеблишменту на это плевать. И именно в этом и заключается вся политика США и вся их, так сказать, философия бытия.

Парижское соглашение по климату подписано 194 странами в декабре 2015 года. Это план действий по сдерживанию глобального потепления, который, в частности, определяет меры по снижению выбросов углекислого газа. США по этому показателю на втором месте в мире, уступая лишь Китаю. На третьем месте в этом списке – Индия, Россия – на четвертом.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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