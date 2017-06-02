США
2.062 июня14:51МСК
USD56.69+0.15
EUR63.61+0.08
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Россия не будет "шарахаться". А США пускай выходят, если хотят

14:1402.06.2017
06350
© Fotolia / Adam GregorЧеловек в пустынеЧеловек в пустыне
© Fotolia / Adam Gregor
В Москве заявили, что действия США на позицию России не повлияет. В Берлине и Париже по поводу решения Белого дома разочарованно-раздраженно пожали плечами. Кажется, все это уже было: начало 2000-х, "Ось добра".

Россия ратифицирует Парижское соглашение по климату до 2020 года, несмотря на решение президента США выйти из договора. Об этом сообщил СМИ глава пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии Николай Гудков.

Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, Россия не будет менять свое решение о присоединении к Парижскому соглашению. Мы не будем, как выразился Дворкович, "шарахаться".

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской считает, что выход США подорвет имидж этой страны как лидера в сфере сохранения климата. По его словам, начать процедуру выхода США смогут не ранее, чем с сентября 2019 года, подав уведомление в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Такой выход вступит в силу не ранее сентября 2020 года. А Россия в соответствии с планом намерена ратифицировать Парижское соглашение как раз до 2020 года.

Накануне Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Он заявил, что это делается "во исполнение моего священного долга перед Америкой и ее гражданами". По его словам, выполнение условий соглашения может стоить США до 2,7 млн рабочих мест к 2025 году, а потери ВВП – три триллиона долларов. При этом США по выбросам углекислого газа – на втором месте в мире и уступают лишь Китаю.

Лидеры Европы уже заявили, что Парижское соглашение живо, и оно будет выполняться – с участием или без участия США.

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
Мнение: выходом из соглашения по климату США показали "пример наоборот"

Ангела Меркель в телефонной беседе с Дональдом Трампом выразила сожаление по поводу выхода США из Парижского соглашения по климату. В Берлине сообщили, что канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что возьмут на себя дальнейшие инициативы по выполнению договора.

Макрон написал в своем микроблоге в Twitter: "Мы все должны разделить ответственность: сделаем нашу планету снова великой". Его реплика – едко-ироничный отсыл к предвыборному лозунгу Трампа: "Сделаем Америку снова великой".

Кроме того, Макрон выступил с видеообращением, в котором призвал разочарованных решением Трампа американских специалистов, бизнесменов и обычных граждан перебираться во Францию для участия в борьбе с изменением климата.

Эксперты считают, что климат может стать еще одним фактором раскола между Вашингтоном и Брюсселем, которые наметился после участия Трампа в саммите НАТО и "Большой семерки".

Вместе с тем, Дональд Трамп предложил вместо Парижского заключить новое соглашение, которое, как он сказал, будет более справедливым по отношению в первой экономике мира. И вот здесь мы подошли к самому главному: просто Трамп в очередной раз показал, что он будет действовать только в узкоамериканских интересах, как, впрочем, всегда и делал Вашингтон. Ирак хоть взять, хоть выход из договора по ПРО. А что там подумают союзники и тем более не союзники – их дело. Американскому истеблишменту на это плевать. И именно в этом и заключается вся политика США и вся их, так сказать, философия бытия. 

Парижское соглашение по климату подписано 194 странами в декабре 2015 года. Это план действий по сдерживанию глобального потепления, который, в частности, определяет меры по снижению выбросов углекислого газа. США по этому показателю на втором месте в мире, уступая лишь Китаю. На третьем месте в этом списке – Индия, Россия – на четвертом.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена