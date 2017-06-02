До одури: украинский нардеп попытался угадать, чего боится Кремль

В Верховной раде есть обычные депутаты, а есть – необычные. Таков Дмитрий Борисович Тымчук – координатор группы по противодействию "российской пропаганде". Работает человек, старается. Противодействует. Так, что никакая "пропаганда" не нужна.

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук в интервью изданию "Апостроф" раскрыл величайшую военную тайну. Оказывается, Россия "до одури" боится наступления вооруженных сил незалежной. По подсчетам господина Тымчука, ВСУ достаточно одного-двух ударов, чтобы захватить Донбасс и выйти к границам с Россией. В общем и целом, по прикидкам украинского депутата, на весь марш-бросок уйдет не больше пяти-шести дней. Если в понедельник выдвинуться, то в воскресенье можно уже день отдыха для солдат объявить.

Эти стратегические расчеты попросили оценить заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина. Тот предложил ретивому нардепу самому возглавить наступление и лично проверить боеготовность ополчения. "За три года не получилось, а какой-то депутат хочет это сделать за шесть дней. Пусть попробует", – посоветовал Басурин.

Вообще, это интервью нардепа "Апострофу" вышло какое-то крайне противоречивое. Сначала наговорил о страхах ополченцев и боевых суперспособностях украинской армии. А следом, в традиционной для политиков Украины манере, начал пугать российской агрессией. По привычке, наверное.

Дмитрия Тымчука всерьез беспокоит перспектива захвата Россией Херсонской области, соседствующей с Крымом. По его подсчетам, лет через пять-шесть (видимо, эти две цифры имеют для нардепа какой-то особый сакральный смысл) на полуострове наверняка закончится пресная вода. Ну, максимум через 10 лет. И тогда Москва пойдет на захват Херсонской области. А учитывая, что ситуация в этом регионе непростая и существует огромное число очагов напряженности, Киев должен немедленно ввести туда войска, настаивает Тымчук. Ведь сейчас в Херсонской области размещен всего один батальон ВСУ.

А как же всевозможные добровольческие отряды, которые на границе с Крымом держат блокаду? Похоже, говоря о существовании очагов напряженности, именно этих добровольных головорезов господин Тымчук и имел в виду. Один батальон ВСУ с ними и правда не справится.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!