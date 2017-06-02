США
2.062 июня10:38МСК
USD56.54-0.15
EUR63.53+0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

До одури: украинский нардеп попытался угадать, чего боится Кремль

10:3002.06.2017
(обновлено: 10:32 02.06.2017)
0110
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкЗаседание Верховной рады УкраиныЗаседание Верховной рады Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
В Верховной раде есть обычные депутаты, а есть – необычные. Таков Дмитрий Борисович Тымчук – координатор группы по противодействию "российской пропаганде". Работает человек, старается. Противодействует. Так, что никакая "пропаганда" не нужна.

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук в интервью изданию "Апостроф" раскрыл величайшую военную тайну. Оказывается, Россия "до одури" боится наступления вооруженных сил незалежной. По подсчетам господина Тымчука, ВСУ достаточно одного-двух ударов, чтобы захватить Донбасс и выйти к границам с Россией. В общем и целом, по прикидкам украинского депутата, на весь марш-бросок уйдет не больше пяти-шести дней. Если в понедельник выдвинуться, то в воскресенье можно уже день отдыха для солдат объявить. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Аналитик: слова Турчинова про визовый режим с Россией – "смешная сказка"

Эти стратегические расчеты попросили оценить заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина. Тот предложил ретивому нардепу самому возглавить наступление и лично проверить боеготовность ополчения. "За три года не получилось, а какой-то депутат хочет это сделать за шесть дней. Пусть попробует", – посоветовал Басурин.  

Вообще, это интервью нардепа "Апострофу" вышло какое-то крайне противоречивое. Сначала наговорил о страхах ополченцев и боевых суперспособностях украинской армии. А следом, в традиционной для политиков Украины манере, начал пугать российской агрессией. По привычке, наверное. 

Автомобиль на пропускном пункте Гоптовка на границе России и Украины
© РИА Новости / Сергей Козлов
Перейти в фотобанк
"Система ниппель". Киев бросается на "защиту" Европы от России

Дмитрия Тымчука всерьез беспокоит перспектива захвата Россией Херсонской области, соседствующей с Крымом. По его подсчетам, лет через пять-шесть (видимо, эти две цифры имеют для нардепа какой-то особый  сакральный смысл) на полуострове наверняка закончится пресная вода. Ну, максимум через 10 лет. И тогда Москва пойдет на захват Херсонской области. А учитывая, что ситуация в этом регионе непростая и существует огромное число очагов напряженности, Киев должен немедленно ввести туда войска, настаивает Тымчук. Ведь сейчас в Херсонской области размещен всего один батальон ВСУ. 

А как же всевозможные добровольческие отряды, которые на границе с Крымом держат блокаду? Похоже, говоря о существовании очагов напряженности, именно этих добровольных головорезов господин Тымчук и имел в виду. Один батальон ВСУ с ними и правда не справится.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена