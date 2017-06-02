"Не дали": Трамп хотел снять санкции с РФ. Противники оказались проворнее

Американские СМИ преподнесли публике очередную порцию "разоблачений" Дональда Трампа. Похоже, на этот раз дело серьезное. Все шансы закрепить успех у тех, что страстно жаждет импичмента 45-го президента США. Согласно новым публикациям, Белый дом уже в первые недели после инаугурации Трампа поручил сотрудникам Госдепа разработать предложения по ослаблению или отмене санкций против России. Причем в одностороннем порядке. Предполагалось также вернуть Москве дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была заблокирована Обамой в минувшем декабре в качестве "прощального жеста". Однако новая администрация натолкнулась на ожесточенное сопротивление членов предыдущей команды, которые остались "при делах". Те выступили с инициативой принять специальный закон, максимально затрудняющий усилия действующего президента. Пытались препятствовать ему всяческими другими способами, пугая чиновников и политиков "абсолютной победой русских", которую, разумеется, никак нельзя допустить.
Если предположить, что эта информация верна, ее нужно проанализировать спокойно, за рамками политических страстей, которые бушуют в Вашингтоне. Увы, в нынешних американских реалиях сделать это невозможно или, по меньшей мере, очень непросто. Но можно попытаться сделать это со стороны. Даже если Трамп двигался в сторону улучшения отношений с Москвой – что в этом криминального с точки зрения международной безопасности и долгосрочных стратегических интересов самих Соединенных Штатов? Команда Трампа с самого начала заявила о пересмотре прежнего политического курса Барака Обамы. И считала Россию потенциальным союзником в борьбе с терроризмом. Причем необходимость сотрудничества в этой сфере признавалась и признается всеми взвешенными политиками и экспертами в самих же США. Кроме того, как заявляют в Белом доме, санкции предполагалось пересмотреть далеко не только в отношении России. А значит, речь идет не о том, что Трампа "купил" Кремль, как истерично утверждают некоторые сорвиголовы, а о новом векторе внешней политики американского государства, в котором нет неоправданной и опасной конфронтации с одной из ключевых стран мира, ядерной державой. Да и со многими другими тоже. По сути, налаживание нормального диалога и взаимодействия Вашингтона с Москвой могло привести к выстраиванию новой, более надежной архитектуры международных отношений в их глобальном измерении.
Вместо этого политические противники Трампа в надежде на скорый и триумфальный реванш пустили все эти перспективы, что называется, по ветру. Применяя запрещенные правила игры, и превратив американскую политическую реальность в триллер с элементами сюрреализма и откровенного бреда. Риски дальнейшего противостояния США и России при этом абсолютно не учитываются. Наоборот, органы власти в Вашингтоне вводят все новые и новые санкции в отношении России, нагнетают и без того зашкаливающую истерию и русофобию. А Трамп вместо созидательной деятельности вынужден по большей части обороняться, совершая зачастую необдуманные шаги, и доказывать свою самостоятельность, независимость от Москвы. Америка, как всегда, впереди планеты всей. И президент с "презумпцией виновности" у нее, пожалуй, тоже впервые.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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