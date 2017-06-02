"Не дали": Трамп хотел снять санкции с РФ. Противники оказались проворнее

В деле "российского влияния" на администрацию США – новый поворот. Если верить СМИ, уже в первые недели после инаугурации Трампа поручил сотрудникам Госдепа разработать предложения по ослаблению или отмене санкций против России.

Американские СМИ преподнесли публике очередную порцию "разоблачений" Дональда Трампа. Похоже, на этот раз дело серьезное. Все шансы закрепить успех у тех, что страстно жаждет импичмента 45-го президента США. Согласно новым публикациям, Белый дом уже в первые недели после инаугурации Трампа поручил сотрудникам Госдепа разработать предложения по ослаблению или отмене санкций против России. Причем в одностороннем порядке. Предполагалось также вернуть Москве дипломатическую недвижимость в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которая была заблокирована Обамой в минувшем декабре в качестве "прощального жеста". Однако новая администрация натолкнулась на ожесточенное сопротивление членов предыдущей команды, которые остались "при делах". Те выступили с инициативой принять специальный закон, максимально затрудняющий усилия действующего президента. Пытались препятствовать ему всяческими другими способами, пугая чиновников и политиков "абсолютной победой русских", которую, разумеется, никак нельзя допустить.

Если предположить, что эта информация верна, ее нужно проанализировать спокойно, за рамками политических страстей, которые бушуют в Вашингтоне. Увы, в нынешних американских реалиях сделать это невозможно или, по меньшей мере, очень непросто. Но можно попытаться сделать это со стороны. Даже если Трамп двигался в сторону улучшения отношений с Москвой – что в этом криминального с точки зрения международной безопасности и долгосрочных стратегических интересов самих Соединенных Штатов? Команда Трампа с самого начала заявила о пересмотре прежнего политического курса Барака Обамы. И считала Россию потенциальным союзником в борьбе с терроризмом. Причем необходимость сотрудничества в этой сфере признавалась и признается всеми взвешенными политиками и экспертами в самих же США. Кроме того, как заявляют в Белом доме, санкции предполагалось пересмотреть далеко не только в отношении России. А значит, речь идет не о том, что Трампа "купил" Кремль, как истерично утверждают некоторые сорвиголовы, а о новом векторе внешней политики американского государства, в котором нет неоправданной и опасной конфронтации с одной из ключевых стран мира, ядерной державой. Да и со многими другими тоже. По сути, налаживание нормального диалога и взаимодействия Вашингтона с Москвой могло привести к выстраиванию новой, более надежной архитектуры международных отношений в их глобальном измерении.

Вместо этого политические противники Трампа в надежде на скорый и триумфальный реванш пустили все эти перспективы, что называется, по ветру. Применяя запрещенные правила игры, и превратив американскую политическую реальность в триллер с элементами сюрреализма и откровенного бреда. Риски дальнейшего противостояния США и России при этом абсолютно не учитываются. Наоборот, органы власти в Вашингтоне вводят все новые и новые санкции в отношении России, нагнетают и без того зашкаливающую истерию и русофобию. А Трамп вместо созидательной деятельности вынужден по большей части обороняться, совершая зачастую необдуманные шаги, и доказывать свою самостоятельность, независимость от Москвы. Америка, как всегда, впереди планеты всей. И президент с "презумпцией виновности" у нее, пожалуй, тоже впервые.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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