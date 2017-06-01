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Македония под албанским "соусом". Как страну пустили под "отКосово"

19:0701.06.2017
(обновлено: 19:09 01.06.2017)
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© AP Photo / Boris GrdanoskiАнтиправительственный протест на центральной площади в Скопье, Македония. Июнь 2016Антиправительственный протест на центральной площади в Скопье, Македония. Июнь 2016
© AP Photo / Boris Grdanoski
Всего-то и понадобилось несколько лет митингов и беззастенчивая поддержка Запада. Хотя даже при ней – несколько лет митингов. Ломали Скопье и ломали руки. И продавили. Премьер, которого Македония не избирала, в кабинет уже проник.

Несмотря на то, что это уже казалось делом решенным, они мусолили это с воскресенья и закончили только в ночь на четверг. И это еще раз доказало, как трудно им будет сохранить единство, а с ним – и власть. В любом случае, в Македонии все-таки появилось правительство бывшего оппозиционера и лидера социал-демократов Зорана Заева. Всего-то и понадобилось несколько лет митингов и беззастенчивая поддержка Запада. Хотя даже при ней – несколько лет митингов. Ломали Скопье и ломали руки. И продавили.

Заев проиграл досрочные парламентские выборы партии экс-премьера Николы Груевского, однако заключил сепаратный союз с албанскими силами, которые, собственно, и сделали его главой кабмина. И почему-то совсем неудивительно, что именно ночью. Это же самое подходящее время для темных дел. Ведь и грабят, как правило, не средь бела дня. А у большей части Македонии складывается устойчивое ощущение, что у них пытаются украсть родину. Премьер, которого она не избирала, в кабинет уже проник. 

Вид на Скопье
© Flickr / keepwaddling1
Точка над Йи. Президент Македонии отказал в аудиенции эмиссару Госдепа

И, что характерно, тот, кто стоял на стреме, тот и поздравил его первым. Причем так, что выдал с потрохами и его, и себя. Посольство США поздравило не страну с Заевым, а наоборот. Хотя радоваться-то ему пока особо нечему. Раньше он думал, как стать премьером, а уже с этой ночи – как  им остаться. Похоже, иных забот у него не будет. Слишком дорого обошелся ему этот пост. И совсем не потому, что республика заплатила за него расколом. Если бы Заева это волновало, он бы не стал вбивать в нее клин. 

Поговаривают, что ради должности он кое-кому продал душу. И добавляют, переходя на шепот, что она настолько мелкая, что даже ее им недостаточно. Не случайно одна из албанских партий, войдя в коалицию с ним, отказалась войти и в правительство. Зато остальные две поступили хитрее. Взяли девять министерских портфелей из семнадцати. Среди них и бывший полевой командир "Армии национального освобождения" Хазби Лика. Это в стране, где албанцев всего-то четверть. Но теперь их люди станут шантажировать премьера, грозя выходом, если он не выполнит все их требования. 

Флаг Албании
© Fotolia / ollirg
Неблагодарные. Тирана и Приштина указали Брюсселю на его место

А им, как мужикам от женщин, одно только надо. Подложить государство под себя. Хотят они пустить Македонию по наклонной, под отКосово. И знал президент Георге Иванов, что диверсия, и сопротивлялся, как мог, но сдался. Точнее, Запад заставил. В итоге у страны премьер под албанским соусом. И даже спикер парламента – их человек. В ином лесу, конечно, и один лев – царь зверей. Но он-то – Заев. Руль в его руках. Но с такими пассажирами он, скорее, таксист, чем пилот. Вынужденный при этом смотреть не на дорогу, а на попутчиков, чтобы не выкинули его из государственной машины. 

Зато у Македонии появляется реальный шанс все-таки войти в НАТО. Афины же заблокировали ей этот процесс, пока не сменит название, поскольку оно совпадает с греческой провинцией. А против Албании они ничего не имеют. Именно к ней партии, сделавшие Заева премьером, и намылились. Поэтому, не ровен час, все, что вскоре здесь еще смогут делать по-македонски, это – стрелять. Также – с двух рук. Только одна – в другую.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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