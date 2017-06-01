Трамп запустил "таракана". Для собственной пользы и России

Букв в алфавите столько, что, расставляя их в замысловатых порядках, можно и успеть сделать Америку снова великой. А не хватит английских букв – можно занять у русских.

Все-таки профессионализм не пропьешь. Даже вместе с антидепрессантами. Ближе всех к разгадке заколдованного Трампом слова "covfefe" оказалась Хиллари Клинтон. Она, конечно, думала, что удачно пошутила, когда предположила, что президент США своим неологизмом в Twitter послал сигнал Кремлю. Но, оказалось, что таки да, послал. Правда, на следующий день и не сам. Это были пресловутые "источники в администрации". Они и шепнули The Washington Post о готовности хозяина вернуть России дипсобственность, изъятую Обамой вопреки всем конвенциям и приличиям.

Получается, мало Трампу, что впустил Лаврова в Белый дом и отвернулся, чтобы тот "жучки" расставил. Он Москве ее "шпионский рассадник" отдает. А что еще у русских может быть на дачах или в детском лагере под Вашингтоном и близ Нью-Йорка? При этом вернет он посольству жилой фонд чисто по-американски. Без неприкосновенности. То есть, территория как бы ваша, но мы вправе в любой момент в нее вторгнуться. Однако его враги едва ли обратят внимание на эту ремарку. Им важно, что он обещал вернуть Америке величие, а возвращает Россию.

А значит, не надо удивляться, если в следующий раз в его Twitter вслед за "covfefe" промелькнет "ешкин кот", "загогулина" или слово, в котором американцам только буквы "экс" и "уай" будут знакомы, а третью они увидят впервые. Опять же абракадабра, ахалай-махалай, крибли-крабли, фу-ты-ну-ты, сим-салабим, ков-фефе. Заклинания одного ряда. И этому он только у нас мог научиться. Одним словом, добавил Трамп вистов своим недоброжелателям. Одним лишь словом. Они же рассматривают и вариант импичмента по состоянию здоровья. А какое уж тут здоровье, когда он членораздельно не то что сказать, написать не в состоянии.

Хотя мог заснуть на полуслове – все-таки возраст, а время было за полночь. У него мог соскочить палец. Он мог писать без очков. Но это же все равно выходит, что у него предательски дрогнула рука. А если завтра война? Ладно, если он в Twitter вместо "fire" другое их слово из четырех букв на "f" напишет. Невелика разница. А если красные кнопки перепутает? Вызов газировки в Овальный кабинет у него того же цвета. А если специально?..

Понятно, что сейчас была нелепость. Однако благодаря ей появляются не только слова, но и великие открытия. Кто бы сейчас знал, что такое "эврика", если бы Архимед не переборщил, наполняя ванну водой. А если бы Ньютон сел не под яблоней, а под липой, то все бы так и считали, что земное притяжение – это липа. А булка с изюмом. Разве додумался бы до нее кондитер, не попади в его изделие таракан. Это, кстати, случай Трампа. В Америке же думают, что и он – со своими тараканами, а это – его изюминки. Хотя его случай – это сама Америка. Ее тоже открыли нечаянно.

А его изобретение, между прочим, это претензия на Нобелевскую премию. По психологии. А может, и по литературе – речь-то о лингвистике. Трамп тоже сделал открытие. О влиянии пустых слов на массовое сознание. Covfefe. Самое подходящее название для нового метода НЛП. Сутки страна упражняется в остроумии и ищет смысл в нагромождении знаков. И даже Клинтон. А пока они заняты, он может приносить пользу. Например, вернуть России дипломатическую собственность. А букв в алфавите столько, что, расставляя их в замысловатых порядках, он, возможно, и успеет сделать Америку снова великой. А не хватит английских букв – займет у русских.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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