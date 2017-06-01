Декоммунизация или ренацизация? В Киеве переименовали проспект Ватутина

Проспект Генерала Ватутина в Киеве сегодня переименован в проспект Романа Шухевича. Вместо имени освободителя столицы Украины от немецко-фашистских оккупантов – имя пособника нацистов. Символично для сегодняшнего Киева. И для сегодняшней Украины.

"Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина – ничего ужасного в этом нет". Эти слова принадлежат офицеру гитлеровской армии и командиру УПА* Роману Шухевичу. Еще немного, и их высекут на мемориальной доске, которую обязательно поставят в начале киевского проспекта имени Шухевича.

Со времени постройки в 1975 году и до 1 июня 2017 проспект носил имя Николая Ватутина – выдающегося советского военачальника, генерала армии, которая в 1943 году освободила Киев от немецко-фашистских оккупантов. Однако заседателей Киеврады все это уже не интересует. Больше половины из них год тянули руки за переименование: их законотворческий азарт разгорелся в 2016, когда прошли общественные обсуждения вопроса. Итог опросов киевлян признали "приятным во всех отношениях": 55 % высказались за и "только" 45 % против переименования. Хотя был ли на самом деле этот десятипроцентный разрыв, нам уже никто не скажет…

Замена имени столичного проспекта объясняется исполнением принятого на Украине закона "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", а он предполагает запрет пропаганды этих режимов и использование их символики. У всякого исторически грамотного человека вызывает возмущение объединение в одной статье закона коммунизма и нацизма. Но "историческая грамотность" – это не про современных законодателей незалежной.

Странно другое: ну если уж объединили, то почему занимаетесь только декоммунизацией? А "денацизация"-то где? Нету! То ли руки не дошли, то ли декоммунизация вышибла последнюю здравость из украинских умов, однако факт остается фактом. Виновник садистского геноцида на территории Украины, полицай-каратель из дивизии СС Шухевич "символом режима" не является. А генерал Ватутин, который отомстил за миллионы советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, – символ.

Конечно, Николай Ватутин – символ. Притом настолько сильный, что украинские националисты заливаются слюной бешенства от одной только его фамилии, от вида памятника на его могиле. И законодательное убожество Украины лишь усугубляет их психически тяжелые реакции…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

*Организация, запрещенная в РФ

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