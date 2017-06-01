И снова Кремль: президент Эстонии обвинил Москву в "заброске" фашистов

Прежде чем рассказывать про Москву, которая якобы забрасывает в Эстонию фашистов, президенту этой страны стоило бы вспомнить, что мы живем в информационном, а не в пещерном обществе. Все про всех знают. А лучше бы иной раз и не знать.

Как же это удобно – кивать по каждому поводу на Москву. Да, банально. Да, надоело. Да, бездоказательно. Но очень комфортно. А стремления к этому состоянию не чужды все люди, включая политиков. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что появление в ее стране радикальных националистов – прямое следствие… Нет-нет, не потакания властей этому недопустимому для "цивилизованной Европы" явлению, а российской пропаганды. Той самой, о которой на Западе говорят из каждого фена и утюга. Даже свежеиспеченный французский президент Макрон не удержался во время визита Владимира Путина. По словам госпожи Кальюлайд, российские власти, дескать, пытаются показать, что в Эстонии есть фашисты. И для этого они – российские власти – вынуждены "откуда-то привозить" их в страну. Видимо, контрабандно. В нарушение таможенных правил и официальной процедуры оформления грузов.

Эстонский президент, конечно, недоговаривает. Если не сказать сильно лукавит. Зато пространно рассуждает о европейских ценностях и стандартах, свободе и либеральной демократии. Риторика, конечно, прекрасная. Вот только про Эстонию ли говорит ее лидер? При всей гипертрофированной толерантности, ключевые страны Европы еще не скатились до публичного оправдания, одобрения или хотя бы понимания националистических тенденций. Мол, не одобряем, но понимаем. Впрочем, на "задворках" продвинутой части Старого Света, к которым она именно так и относится – как к "задворкам", дела обстоят куда печальней. Государства Балтии в этом смысле – это как раз те места, за которые, по-хорошему, европейским политикам – в лучшем смысле этого слова – должно быть стыдно. Хотя бы изредка.

Впрочем, миф о российской угрозе, которая якобы должна объединить всех "людей доброй воли", не дает этому стыду трансформироваться в попытки одернуть прибалтийские элиты. Эти страны нужны как некая "полоса отчуждения" у границ с Россией, а потому им многое прощается. Их роль – сугубо техническая, сколько бы Таллин, Рига и Вильнюс не пытались себя преподносить "на равных" с Берлином, Парижем и Брюсселем. Ни о каком равенстве речи не идет.

И никакой Кремль, разумеется, в пропагандистском порыве не посылает в Эстонию националистов. Там этого "добра" местного разлива навалом. В недавней акции памяти латышских легионеров Waffen SS, прошедшей в Риге, в числе прочих принимали участие жители Эстонии, которые открыто несли флаг своей страны. Несколько лет назад депутат эстонского парламента Яак Мадисон недвусмысленно выступил в оправдание преступлений нацистов. По его мысли, политика Третьего рейха способствовала бурному развитию немецкой промышленности. И в этом, получается, большая заслуга его лидеров, осужденных международным трибуналом. Или вот министр юстиции Урмас Рейнсалу. Он все пытается взыскать компенсацию с России за ущерб от "советской оккупации". Но никогда не говорит о компенсациях со стороны Германии. Видимо, чтобы не обидеть больших дяденек и тетенек в Берлине. Впрочем, ничего удивительного. Пять лет назад на слете "Союза борцов за свободу", как в Эстонии называют ветеранов 20-й эстонской дивизии СС, чиновник открыто выразил им признательность и отметил вклад этих "замечательных людей", которые, по его словам, спасли честь народа.

А недавно Консервативная народная партия Эстонии представила в парламент страны законопроект, единственная цель которого – лишить иммигрантов и так называемых "неграждан", прежде всего русскоязычных, права принимать участие в выборах местной власти. Чем не демократия? В ее эстонской версии. Можно вспомнить и инициативу эстонского государства провести анкетирование в русских школах на предмет лояльности учеников к той нехитрой идее, что Россия представляет реальную угрозу. Но, пожалуй, ключевой маркер, свидетельствующей о ситуации в Эстонии – резкое увеличение уличных факельных шествий. Ничего не напоминает? Знающие люди утверждают, что число сторонников националистического лозунга "Эстония – эстонцам" ежегодно удваивается. Власти на это "благополучно" закрывают глаза.

Так что, прежде чем произносить пошлости про Москву, которая якобы забрасывает в Эстонию националистов, президенту этой страны стоило бы еще раз вспомнить, что мы живем в информационном, а не в пещерном обществе. Все про всех знают. А лучше бы иной раз и не знать.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!