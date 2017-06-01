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"Система ниппель". Киев бросается на "защиту" Европы от России

13:1501.06.2017
(обновлено: 13:16 01.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей КозловПерейти в фотобанкАвтомобиль на пропускном пункте Гоптовка на границе России и УкраиныАвтомобиль на пропускном пункте Гоптовка на границе России и Украины
© РИА Новости / Сергей Козлов
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Раз ЕС открыл Украине "безвиз", то с Россией его можно закрыть, рассудили в Киеве. Граждан спрашивать не стали. Кого интересует, что по российскому "безвизу" украинцы едут работать, а в Европу их по своему "безвизу" зовут деньги тратить.

Украина готовится спасать Запад "от проникновения гибридных провокационных технологий". А для этого необходимо ввести визовый режим с Россией, уверен секретарь СНБО Александр Турчинов. Ведь теперь въезд в Европу будет открыт. Значит, по украинской логике, выезд в противоположном направлении нужно закрыть – в одном месте прибыло, в другом – убыло.  А то кто же поедет в эту вашу Европу, когда все в России? Зря, что ли, добивались "безвиза"? Нужно всех вернуть в страну и отправить путешествовать в рассадник демократии. Наверное, такими были мотивы Киева. Ведь не думают же они всерьез, что россияне теперь будут окольными путями проникать в ЕС через Украину, чтобы привезти с собой "провокационные технологии". Для этого нужны, как минимум, украинский паспорт и нынешнее киевское мировоззрение.

Здание Верховной рады Украины в Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Политик о визах с РФ: Киев готовит украинцев к "мытью горшков" в Европе

О том, что от мнимого агрессора нужно защищаться визами, говорят уже давно, а перейти к действию все никак не решаются. Еще бы. Даже в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что, конечно, если нужно, визовый режим ввести можно, но очень сложно. Ведь на "территории противника" находятся около четырех миллионов украинцев. И если уж власти решат "спасать Европу", то всем этим заробитчанам придется возвращаться домой и становиться в огромные очереди к российскому консульству. Ведь в Москве уже не раз отмечали, что отгораживаться от Украины не хочется, но действовать придется, исходя из принципов взаимности.

Так что придется украинцам мучиться ради идеи. Киев же теперь мнит себя защитником цивилизованной Европы, и вот в доказательство своей приверженности бросается грудью на амбразуру, якобы чтобы закупорить дорогу из России в эту самую Европу. Как философски отметил Турчинов, это как-никак их историческая миссия. Ведь если не защитить старушку Европу – куда потом стремиться? О чем грезить?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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