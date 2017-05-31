Дали установку. Или как США президента Южной Кореи "ПРОвели"

Мун Чжэ Ин сейчас едва ли не кумир нации. Рейтинг доверия превышает 80%. Говорят, Страна утренней свежести уже и не помнит, когда ей было так свежо. Но вот опять, как холодом подуло. Ни у кого нет сомнения в том, что это высшие военные чины обеспечили американцам и прикрытие, и сокрытие. Президенту они достались в наследство от изгнанной с позором Пак Кын Хе. А та подбирала в Минобороны только тех, кто разделял ее курс на безусловную зависимость от США в деле подавления КНДР. Мун же еще до избрания сказал, что он не такой. А размещение ПРО требует как минимум одобрения парламента. Если и не референдума.
Поэтому, когда в апреле за считанные дни до выборов Штаты на глазах у всех ввели в Корею две установки THAAD, все, конечно, догадались о причинах такой спешки. И Мун как главная из них – тоже. Но даже он, наверное, гнал прочь мысли о том, что стратегический союзник примитивно использует его страну. Он ведь тоже не знал, что это был лишь отвлекающий маневр. Пока все обсуждали появление этой противоракетной пары, американцы под шумок, но по-тихому завезли еще четыре. После разоблачения первое, что приходит на ум – это то, что кто-то что-то не договаривает. Будь иначе, США не стали бы скрывать от Южной Кореи свое горячее желание защитить ее.
Зато вместе с полноценной батареей ПРО все становится на свои места. И нагнетание ситуации вокруг полуострова. И поддразнивания Ким Чен Ына, чтоб дал лишь повод. Как бы еще Вашингтон рассказал Китаю или России, что его система – это сугубо локальный фактор сдерживания. Видимо, и президента принимающей стороны тоже. Пусть не звезда, но луна – в шоке. Если исходить из того, что Мун в переводе с английского – это естественный спутник Земли. Но в том, что он станет еще и естественным спутником США, они не были так уверены. Потому и лишили его вариантов.
Естественно, ему обидно. Но как, наверное, полагают в Пентагоне, не больше, чем от присутствия американских военных баз. Они же здесь тоже появились до него. И он еще спасибо должен сказать, что его освободили от необходимости принимать решение по ПРО. Когда не важно, где поставить запятую в выражении "оставить нельзя отказать" – любой вариант закончится точкой в карьере. Или разочаруются сограждане, или затаит союзник. А так он не при делах. Хотя дела, конечно, будут. Уголовные. Президент уже дал команду начать расследование. В Минобороне полетят погоны, а, может, и головы. Но THAAD уже окопался, не сдвинешь. Лидер Южной Кореи получил от США установку. И, хочет он того или нет, но ему с этим жить.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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