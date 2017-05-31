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Дали установку, или Как США президента Южной Кореи "ПРОвели"

18:1431.05.2017
(обновлено: 18:17 31.05.2017)
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© AFP 2017 / YonhapПротестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. 26 апреля 2017Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. 26 апреля 2017
© AFP 2017 / Yonhap
Президент Южной Кореи в вопросе американской ПРО оказался как-то не при делах. Хотя дела, конечно, будут. Уголовные. Президент уже дал команду начать расследование. Но THAAD уже окопался, не сдвинешь.

Дали установку. Или как США президента Южной Кореи "ПРОвели"
Пентагон и министерство обороны Южной Кореи провели успешную спецоперацию. Против Южной Кореи. Во всяком случае, если ее новый президент не станет ограничивать свою принципиальность, то он придет именно к такому выводу. Его страну на самом деле провели. Точнее, ПРО ввели. Открыто – только две установки. Еще четыре – тайком. И от верховного главнокомандующего тоже. И даже если система THAAD никогда не выстрелит, само ее присутствие здесь – это уже пощечина первому лицу. Это даже не без меня меня женили, а без меня – меня "развели".

Грузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее
© AP Photo / U.S. Force Korea
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Мун Чжэ Ин сейчас едва ли не кумир нации. Рейтинг доверия превышает 80%. Говорят, Страна утренней свежести уже и не помнит, когда ей было так свежо. Но вот опять, как холодом подуло. Ни у кого нет сомнения в том, что это высшие военные чины обеспечили американцам и прикрытие, и сокрытие. Президенту они достались в наследство от изгнанной с позором Пак Кын Хе. А та подбирала в Минобороны только тех, кто разделял ее курс на безусловную зависимость от США в деле подавления КНДР. Мун же еще до избрания сказал, что он не такой. А размещение ПРО требует как минимум одобрения парламента. Если и не референдума. 

Поэтому, когда в апреле за считанные дни до выборов Штаты на глазах у всех ввели в Корею две установки THAAD, все, конечно, догадались о причинах такой спешки. И Мун как главная из них – тоже. Но даже он, наверное, гнал прочь мысли о том, что стратегический союзник примитивно использует его страну. Он ведь тоже не знал, что это был лишь отвлекающий маневр. Пока все обсуждали появление этой противоракетной пары, американцы под шумок, но по-тихому завезли еще четыре. После разоблачения первое, что приходит на ум – это то, что кто-то что-то не договаривает. Будь иначе, США не стали бы скрывать от Южной Кореи свое горячее желание защитить ее. 

Американский противоракетный комплекс системы THAAD
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
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Зато вместе с полноценной батареей ПРО все становится на свои места. И нагнетание ситуации вокруг полуострова. И поддразнивания Ким Чен Ына, чтоб дал лишь повод. Как бы еще Вашингтон рассказал Китаю или России, что его система – это сугубо локальный фактор сдерживания. Видимо, и президента принимающей стороны тоже. Пусть не звезда, но луна – в шоке. Если исходить из того, что Мун в переводе с английского – это естественный спутник Земли. Но в том, что он станет еще и естественным спутником США, они не были так уверены. Потому и лишили его вариантов. 

Естественно, ему обидно. Но как, наверное, полагают в Пентагоне, не больше, чем от присутствия американских военных баз. Они же здесь тоже появились до него. И он еще спасибо должен сказать, что его освободили от необходимости принимать решение по ПРО. Когда не важно, где поставить запятую в выражении "оставить нельзя отказать" – любой вариант закончится точкой в карьере. Или разочаруются сограждане, или затаит союзник. А так он не при делах. Хотя дела, конечно, будут. Уголовные. Президент уже дал команду начать расследование. В Минобороне полетят погоны, а, может, и головы. Но THAAD уже окопался, не сдвинешь. Лидер Южной Кореи получил от США установку. И, хочет он того или нет, но ему с этим жить.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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