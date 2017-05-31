Президент Южной Кореи в вопросе американской ПРО оказался как-то не при делах. Хотя дела, конечно, будут. Уголовные. Президент уже дал команду начать расследование. Но THAAD уже окопался, не сдвинешь.

Дали установку. Или как США президента Южной Кореи "ПРОвели" Your browser does not support HTML5 audio

Пентагон и министерство обороны Южной Кореи провели успешную спецоперацию. Против Южной Кореи. Во всяком случае, если ее новый президент не станет ограничивать свою принципиальность, то он придет именно к такому выводу. Его страну на самом деле провели. Точнее, ПРО ввели. Открыто – только две установки. Еще четыре – тайком. И от верховного главнокомандующего тоже. И даже если система THAAD никогда не выстрелит, само ее присутствие здесь – это уже пощечина первому лицу. Это даже не без меня меня женили, а без меня – меня "развели".

Мун Чжэ Ин сейчас едва ли не кумир нации. Рейтинг доверия превышает 80%. Говорят, Страна утренней свежести уже и не помнит, когда ей было так свежо. Но вот опять, как холодом подуло. Ни у кого нет сомнения в том, что это высшие военные чины обеспечили американцам и прикрытие, и сокрытие. Президенту они достались в наследство от изгнанной с позором Пак Кын Хе. А та подбирала в Минобороны только тех, кто разделял ее курс на безусловную зависимость от США в деле подавления КНДР. Мун же еще до избрания сказал, что он не такой. А размещение ПРО требует как минимум одобрения парламента. Если и не референдума.

Поэтому, когда в апреле за считанные дни до выборов Штаты на глазах у всех ввели в Корею две установки THAAD, все, конечно, догадались о причинах такой спешки. И Мун как главная из них – тоже. Но даже он, наверное, гнал прочь мысли о том, что стратегический союзник примитивно использует его страну. Он ведь тоже не знал, что это был лишь отвлекающий маневр. Пока все обсуждали появление этой противоракетной пары, американцы под шумок, но по-тихому завезли еще четыре. После разоблачения первое, что приходит на ум – это то, что кто-то что-то не договаривает. Будь иначе, США не стали бы скрывать от Южной Кореи свое горячее желание защитить ее.

Зато вместе с полноценной батареей ПРО все становится на свои места. И нагнетание ситуации вокруг полуострова. И поддразнивания Ким Чен Ына, чтоб дал лишь повод. Как бы еще Вашингтон рассказал Китаю или России, что его система – это сугубо локальный фактор сдерживания. Видимо, и президента принимающей стороны тоже. Пусть не звезда, но луна – в шоке. Если исходить из того, что Мун в переводе с английского – это естественный спутник Земли. Но в том, что он станет еще и естественным спутником США, они не были так уверены. Потому и лишили его вариантов.

Естественно, ему обидно. Но как, наверное, полагают в Пентагоне, не больше, чем от присутствия американских военных баз. Они же здесь тоже появились до него. И он еще спасибо должен сказать, что его освободили от необходимости принимать решение по ПРО. Когда не важно, где поставить запятую в выражении "оставить нельзя отказать" – любой вариант закончится точкой в карьере. Или разочаруются сограждане, или затаит союзник. А так он не при делах. Хотя дела, конечно, будут. Уголовные. Президент уже дал команду начать расследование. В Минобороне полетят погоны, а, может, и головы. Но THAAD уже окопался, не сдвинешь. Лидер Южной Кореи получил от США установку. И, хочет он того или нет, но ему с этим жить.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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