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Чем меньше, тем меньше. Шеф Пентагона "пригрозил" ИГ* мирными жертвами

18:0431.05.2017
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© AFP 2017 / Emmanuel DunandМинистр обороны США Джеймс Мэттис на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. 15 февраля 2017Министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. 15 февраля 2017
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Пентагон в Сирии – что слон в посудной лавке. У него нет желания разбираться, что "под ногу попадется" – боевик или мирный житель по соседству. Поэтому американцы вывели формулу просто "убийственную". Для мирных граждан.

Чем меньше, тем меньше. Шеф Пентагона "пригрозил" ИГ* мирными жертвами
Ты зачем усы сбрил, дурик? Вот усы ему – и вылитый Володька. А если еще трубку и акцента грузинского, то вылитый Иоська. В смысле, Виссарионыч. Тому, правда, лишь приписывали фразу про лес, который рубят, и щепки, которые летят. А этот произнес ее вслух. Пусть на свой, американский манер, но суть передал точно. Гораздо точнее, чем они целятся по ИГИЛ*. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал "жизненным фактом" жертвы среди мирного населения при авиаударах США и их союзников по террористам "Исламского государства"* в Ираке и Сирии. 

В интервью телеканалу CBS News министр обороны Соединенных Штатов рассказал об "увеличении темпа" операций против боевиков. А это значит, как у нас говорят – кто не спрятался, я не виноват. А кто спрятался, все равно не поможет. Как не помогло тем женщинам и детям, что укрывались от американских бомб в мосульской школе или в сирийской мечети. А еще в своих домах, а еще на своей земле, а еще в надежде, что это когда-нибудь закончится. Нет, сказал Мэттис. Убивали, убиваем и будем убивать. Это же ради вашей жизни. Потому и факт "жизненный". В смысле, "факт you". 

Пентагон
© Фото : David B. Gleason
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Он попытался успокоить тех, кого еще не настигла освободительная смерть, что США во избежание мирных жертв "делают все, что в человеческих силах". Но побеждают их нечеловеческие усилия. Сами они признались в гибели 352 граждан с 2014 года. Но неправительственные организации считают, что реальные цифры на порядок выше. Только в Мосуле с января безвинно убитых вдвое больше, чем дает статистика Пентагона за несколько "антиигиловских" лет. Но если прежде Вашингтон хоть иногда признавался в "роковых ошибках", то отныне ему и вовсе делать это необязательно. Мэттис же предупредил, что они неизбежны. А предупреждены, значит – вооружены. В их случае, правда, это не одни и те же люди. Вернее, одни – люди, а другим – все равно. 

И ввести бы конгрессу США санкции против США за ликвидацию мирного населения. Но молчат. И в западных СМИ – ни слова. А теперь представьте, что про "естественные жертвы" сказал Сергей Шойгу. Хотя можете и не представлять. Вспомните, что было, когда ни он, ни кто-либо еще из высшего руководства России о таком даже не думали, когда спасали Алеппо. Сегодня там ходят трамваи, проводят экскурсии, играют в футбол. И воздают хвалу Аллаху за то, что их освобождали русские, а не американцы. Иначе они бы уже ничего этого не увидели. Как не увидит Мосул, если выживет. 

Последствия авиаударов в сирийском городе Забадани. 18 мая 2017
© AP Photo / Hassan Ammar
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Но Мэттис настолько уверен и безнаказан, что странно даже, как он не сказал, что невинные жертвы – они не то что неизбежны, но и необходимы. Впрочем, может, он это и имел в виду, когда говорил, что без них никак. Ведь по их логике – чем меньше мирных граждан, тем меньше беженцев. Чем меньше беженцев, тем меньше шансов, что среди них окажутся террористы. Чем меньше шансов, тем меньше террористов. Упрощаем, убираем лишнее, получаем тождество: чем меньше мирных граждан, тем меньше террористов. Математика. Кто же Мэттиса за нее упрекнет. Разве что родственники погибших. И то, если услышат его слова в канонаде очередного авианалета. 

А если и услышат, какой с него спрос. На то он и "бешеный пес". А Василия Алибабаевича при всех "связях" Белого дома с Россией в администрации США нет. Стало быть, и спросить шефа Пентагона некому: "У тебя папа, мама был? Зачем ты такой злой, зачем как собака?".

*Террористическая организация запрещена в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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