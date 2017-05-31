США
31.0531 мая16:09МСК
USD56.69+0.17
EUR63.41+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Весенние скидки на противоракеты США: купи одну – две в подарок

16:0331.05.2017
(обновлено: 16:07 31.05.2017)
090
© AP Photo / U.S. Force KoreaГрузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной КорееГрузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее
© AP Photo / U.S. Force Korea
США тайком доставили в Южную Корею четыре лишние ракетные установки ПРО. Президент Мун Чжэ Ин ничего и не знал. А узнал – вознегодовал. Американский коллега ведь и за прежние установки миллиард задним числом потребовал. А теперь-то что?

Военные Южной Кореи умышленно скрывали от президента Мун Чжэ Ина сведения о доставке дополнительных четырех ракетных установок американской ПРО THAAD. Об этом заявили в аппарате главы государства. Он распорядился провести расследование.

Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Политолог о THAAD в Южной Корее: борьба вышла на более высокий уровень

Все вроде бы ритуалы соблюдены. Ан нет! Ведь получается, что скрывали и американцы – их же ракеты. Но из-за "политеса" в администрации президента Южной Корее об американцах ничего не сказали. В аппарате Мун Чжэ Ина подчеркнули, что согласно договоренности, США должны развернуть две, а не шесть установок ПРО, чтобы противостоять угрозе со стороны Северной Кореи. Впрочем, в США, наверно, подумали: какая разница – две или шесть? До кучи. Дескать, лишнее оно никогда не лишнее…

Ранее американские военные сообщили об успешных испытаниях системы для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. По их словам, ввод в строй этой системы ПРО имеет жизненно важное значение для обороны США, учитывая активное проведение Северной Кореей испытаний баллистических ракет.

Однако, это не более чем пиар-акция, считают эксперты. Просто сейчас на фоне дутой "северокорейской угрозы" американские военные таким образом решили "обставить" обыкновенные учения ракетных войск стратегического назначения. А СМИ раздули на радость потирающих руки пентагоновцев. 

И это похоже на правду. Напомню, ранее Дональд Трамп заявил, что собирается потребовать от Южной Кореи заплатить миллиард долларов за систему ПРО. 

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее
© AP Photo / U.S. Force Korea
ПРО счет. США доказали Корее свою дружбу, запросив за нее миллиард

А в свою очередь у Трампа американские военные просят уже дополнительное финансирование. Агентство по противоракетной обороне США просит на 2018 финансовый год около 8 млрд долларов, почти на 400 млн больше, чем просили на этот год. В частности, в агентстве считают необходимым развертывание дополнительных РЛС в зоне Тихого океана. Еще они хотят модернизировать противоракеты, стоящие на вооружении. Кроме того, Агентство по противоракетной обороне США будет просить дополнительное финансирование на активизацию исследований в области гиперзвука.

В общем, Северная Корея – одна, но денег под нее в Пентагоне хотят выбить много, и по десятку направлений. И Трамп тоже не в накладе – выполнит свое предвыборное обещание насчет рабочих мест. Противоракеты против ракет должен же кто-то делать? Может, поэтому и всучили Южной Корее не две, а сразу шесть установок THAAD. За миллиард! Шесть по цене двух!

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена