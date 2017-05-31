Весенние скидки на противоракеты США: купи одну – две в подарок

США тайком доставили в Южную Корею четыре лишние ракетные установки ПРО. Президент Мун Чжэ Ин ничего и не знал. А узнал – вознегодовал. Американский коллега ведь и за прежние установки миллиард задним числом потребовал. А теперь-то что?

Военные Южной Кореи умышленно скрывали от президента Мун Чжэ Ина сведения о доставке дополнительных четырех ракетных установок американской ПРО THAAD. Об этом заявили в аппарате главы государства. Он распорядился провести расследование.

Все вроде бы ритуалы соблюдены. Ан нет! Ведь получается, что скрывали и американцы – их же ракеты. Но из-за "политеса" в администрации президента Южной Корее об американцах ничего не сказали. В аппарате Мун Чжэ Ина подчеркнули, что согласно договоренности, США должны развернуть две, а не шесть установок ПРО, чтобы противостоять угрозе со стороны Северной Кореи. Впрочем, в США, наверно, подумали: какая разница – две или шесть? До кучи. Дескать, лишнее оно никогда не лишнее…

Ранее американские военные сообщили об успешных испытаниях системы для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. По их словам, ввод в строй этой системы ПРО имеет жизненно важное значение для обороны США, учитывая активное проведение Северной Кореей испытаний баллистических ракет.

Однако, это не более чем пиар-акция, считают эксперты. Просто сейчас на фоне дутой "северокорейской угрозы" американские военные таким образом решили "обставить" обыкновенные учения ракетных войск стратегического назначения. А СМИ раздули на радость потирающих руки пентагоновцев.

И это похоже на правду. Напомню, ранее Дональд Трамп заявил, что собирается потребовать от Южной Кореи заплатить миллиард долларов за систему ПРО.

А в свою очередь у Трампа американские военные просят уже дополнительное финансирование. Агентство по противоракетной обороне США просит на 2018 финансовый год около 8 млрд долларов, почти на 400 млн больше, чем просили на этот год. В частности, в агентстве считают необходимым развертывание дополнительных РЛС в зоне Тихого океана. Еще они хотят модернизировать противоракеты, стоящие на вооружении. Кроме того, Агентство по противоракетной обороне США будет просить дополнительное финансирование на активизацию исследований в области гиперзвука.

В общем, Северная Корея – одна, но денег под нее в Пентагоне хотят выбить много, и по десятку направлений. И Трамп тоже не в накладе – выполнит свое предвыборное обещание насчет рабочих мест. Противоракеты против ракет должен же кто-то делать? Может, поэтому и всучили Южной Корее не две, а сразу шесть установок THAAD. За миллиард! Шесть по цене двух!

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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