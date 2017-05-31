Мексиканцы не носят сомбреро? СМИ Британии нашли расизм на карнавале в Сочи

Британские СМИ просто неистощимы на выдумки о России. Особенно – в увязке с футболом. Но в этот раз The Guardian, кажется, установила своеобразный рекорд.

Россия – многонациональная страна, которая всегда рада принимать гостей, заверяют сочинские власти. А чтобы еще раз подчеркнуть это, в городе в преддверии матча Кубка конфедераций FIFA прошел "дружеский карнавал, символизирующий разные континенты" и демонстрирующий "толерантное отношение россиян к мировым традициям". Но это знаем мы, а вот британская The Guardian увидела событие совсем в другом свете и разглядела на празднике разнообразия и единения расизм. Журналистам издания не понравились некоторые образы. Например, "камерунца" – его изображал человек с лицом и руками, покрашенными в темный цвет, держащий барабан. Или карнавальный "мексиканец", который был в сомбреро и с наклеенными усами.

То есть, когда у них русского изображают в ушанке в любое время года – это нормально. Но тут другое дело, Россия ведь – страшная и опасная страна. Наверняка именно такие слова, распечатанные на огромных баннерах, висят в редакциях западных СМИ. Чтобы сотрудники не отклонялись от редакционной политики и становились еще изобретательнее в поиске поводов не ехать на ЧМ по футболу в 2018 году. Прошлые попытки были довольно неуклюжими.

Сначала была Масленица, по поводу которой британский таблоид провел целое "расследование" и обнаружил, что в ходе кулачных боев, замаскированных под народную забаву, фанаты готовятся к нападению на гостей – причем именно из Британии.

Потом ранней весной в лесу нашли чуть ли не лагерь подготовки российских боевых фанатов. Распространяли пугающие свежие кадры, на которых среди по-летнему зеленых деревьев дерутся какие-то люди. И ничего, что дело, по легенде, происходило в марте.

В случае с карнавалом тоже получилось интересно: журналистское расследование провели по двум фотографиям. На одной – тот самый "камерунец" с "мексиканцем" на заднем плане, на другой – совершенно белые люди в индейских костюмах и женщина, явно претендующая на образ Мэрилин Монро.

Действительно, это же вам не бразильский карнавал, где люди одеты почти только в перья, и не венецианский, где люди предпочитают фарфоровые маски (стоит, кстати, присмотреться к тем, кто выбирает черные – тоже попахивает, знаете ли, расизмом). Ну и уж конечно, ничего общего с британским Ноттинг-Хиллским карнавалом. Стереотипный образ этого народного гуляния приводит, например, Википедия – это практически голый темнокожий человек в набедренной повязке и красном плаще. Но он же настоящий, не крашеный! Во всяком случае, других формальных поводов придраться к сочинскому празднику нет. Ну а что делать: за неимением в Сочи камерунцев организаторы решили не лишать карнавал национального разнообразия и нарядили кого-то из местных. Это вот в Париже запретили фестиваль чернокожих женщин – и ничего. Там чемпионата мира пока не намечается, поэтому пусть сами разбираются.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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