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Вокруг пальца. Нидерланды "кинули" своих граждан ради Украины

14:2331.05.2017
(обновлено: 14:24 31.05.2017)
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© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в ГаагеЗдание парламента Нидерландов в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. При этом "забыв" про итоги состоявшегося год назад референдума.

Своеобразная, удивительно причудливая все-таки на Западе демократия. То есть, следуя переводу – власть людей, народа, населения, общества. Кому как угодно называть. Воздыхатели так называемой западной системы ценностей, в том числе политических, только и говорят о том, как в Европе и США избранная власть строго следует демократическим нормам и традициям, а также внимательнейшим образом не только прислушивается к общественному мнению, но и реализует его в конкретных решениях. Пустые слова, как показывает практика. Нидерланды это еще раз наглядно показали. Парламент этой страны последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Дело за малым: подписями короля и министра иностранных дел. Ни у кого нет сомнений, что они под документом появятся. А процедура ратификации соглашения завершится в ближайший месяц. 

Люди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Мнение: ратификацию соглашения об ассоциации с ЕС Киев воспримет как триумф

Киев по этому поводу, конечно, торжествует и надувает щеки. Того и гляди лопнут. По сути же, раздувает из мухи слона, поскольку ассоциация с ЕС, согласно прогнозам специалистов, не даст Украине ровным счетом ничего в экономической и социальной сфере, то есть на самых горячих участках внутренней политики, которая трещит по швам. Но дело даже не в этом. Чуть больше года назад в Нидерландах прошел примечательный и важный референдум. Иными словами, ключевая демократическая процедура, которая должна – в теории – демонстрировать прямую зависимость правящего класса от остального народа. Вопрос стоял ребром: хотят ли голландцы видеть Украину в качестве ассоциированного члена ЕС. Почти 62% голосовавших ответили твердое "нет". Прошло время, похожее на затянувшуюся театральную паузу, и официальный Амстердам грубо проигнорировал волеизъявление людей. Попросту говоря – "кинул". Видимо, в надежде, что итоги референдума, как и сам факт его проведения, подзабылись, подстерлись из памяти в современном информационном и стремительном мире. 

Флаги Евросоюза и Украины во время митинга на Площади независимости в Киеве
© AP Photo / Sergei Grits
Любовь Евросоюза и Украины: за деньги, но с обманом

Впрочем, официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла более деликатную характеристику произошедшего: "власти обвели собственный народ вокруг пальца, взяв на вооружение откровенно русофобскую пропаганду". Казалось бы, ничего удивительного. Нужно ведь соответствовать мейнстриму, последним тенденциям западной политической моды, быть в тренде. Не выпадать из обоймы. Но вот слишком уж в этот раз очевидной оказалась имитация той самой демократии, словами о которой так любят сотрясать воздух европейские и американские политические деятели, критикуя якобы авторитарную Россию. Настоящий-то авторитаризм, похоже, установился как раз на Западе. Только он не персонифицированный и строится не вокруг каких-то конкретных личностей, а вокруг идей, которые за кулисами формулируют некие мудрецы. Иногда их принято называть глобальной финансово-политической элитой. 

Что же до Киева, то у него появился замечательный шанс "угостить" местную публику новой порцией коктейля под названием "прекрасное европейское будущее". Коктейль этот, что и говорить, очень красиво выглядит, разукрашен изящнейшим образом. Правда, в нем много пены, что издалека выглядит удачным украшательством. Но обычно, когда пена оседает, реального содержимого в таких коктейлях почти не оказывается.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

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