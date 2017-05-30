Украинские радикалы ввели новый тест на "патриотизм". Украина его не прошла

Чем ближе пляжный сезон, тем страшнее видения по поводу Крыма, которые посещают украинских политиков. При этом складывается впечатление, что их особенно нервирует именно сам факт благополучия российского полуострова.

СУГС – эта аббревиатура хорошо знакома гражданам Украины. Так там обозначают особо горячих "патриотов", любящих приставать к незнакомым людям с криками "Слава Украине". В ответ, понятно, полагается кричать "Героям слава" – иначе несдобровать. Потому как ходят эти самые горячие патриоты немаленькими группами.

А теперь в качестве теста на "патриотизм" появилась и новая "забава". Кратко обозначить ее можно как ЧК. "Чей Крым?". Что полагается отвечать – понятно. Отказ от ответа не засчитывается. Точнее, засчитывается как подтверждение "зрады" – с соответствующими последствиями. Так произошло, например, с членом исполкома горсовета Белгорода-Днестровского, что в Одесской области, Василием Кащи. Он отказался идти на поводу у распоясавшихся гопников, за что ему щедро залили лицо зеленкой и попытались затащить в мусорный бак. Нардепу помогло то, что он – человек не самый щуплый. Ну и случившийся рядом наряд полиции тоже пособил. Последствия от зеленки оказались плачевнее: Василия Кащи госпитализировали с ожогом глаз. А обнаглевшее хулиганье спокойно разошлось по домам. Они же ж "патриоты". Им можно.

Но не только уличным гопникам на Украине давит на психику "смена гражданства" Крыма. С интервалом в один день страшные сказки на ночь рассказали Андрей Парубий и Владимир Гройсман. Премьер-министр, пугая баварского коллегу Хорста Зеехофера, поведал, что за три года Крым из здравницы превратился в одну сплошную военную базу. И теперь несет угрозу всем странам НАТО. Спикер Верховной рады местом для своего душераздирающего соло выбрал заседание Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Лейтмотивом его пламенной речи стала то ли очень скорая, то ли уже состоявшаяся доставка российского ядерного оружия на полуостров. Вот не больше и не меньше.

В общем, чем ближе пляжный сезон, тем страшнее видения, которые посещают украинских политиков. При этом складывается впечатление, что их нервирует именно сам факт благополучия Крыма. Ведь в Киеве по-прежнему надеются, что крымчанам вот-вот разонравится жить в России, и они вновь вернутся вместе с полуостровом в нежные объятья Украины. А все никак.

Правда, есть и те, кто готов смириться с потерей Крыма. Но очень своеобразно. На просторах интернета появилось предложение перекопать с украинской стороны перешеек с полуостровом. Наверное, чтобы граждане Украины больше туда ни ногой. А то ведь что ни лето, так с украинской стороны границы – очереди автомашин, едущих в российский Крым. Вот где зрада-то. Вот вам и ЧК.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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