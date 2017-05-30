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Провокация по-молдавски. Противников России замучил "дипломатический зуд"

18:2730.05.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФлаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря ДодонаФлаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона
© РИА Новости / Александр Вильф
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Додон – президент, но евроценности – дороже. Видно, из такого принципа исходили оппоненты президента Молдавии, устроив провокацию с высылкой российских дипломатов. Кому больше насолили – выяснится скоро. Но для них это может стать последним делом.

Кто именно в молдавском правительстве принял решение объявить персонами нон-грата пятерку российских дипломатов – неизвестно. Но фамилию одного "виновника торжества" можно определить безошибочно. А вместе с ним и всех прочих. Ведь если у Пушкина: "мы все глядим в Наполеоны", то эти – в Обамы. У того, конечно, размах был побольше. Он еще и собственность у дипмиссии отнял. Но у этих и калибр не тот. Не прояви себя хоть так, их как звать – не знали бы. А так – "верные обамовцы". 

Он же как учил: если избранный президент не устраивает правящую элиту (а в Молдавии она по-прежнему прозападная), надо все валить на русских вообще и на их посольство в частности. Принцип они поняли. Вот только с дипломатами – не сразу. Поэтому Игорь Додон за те немногие месяцы, что он президент, успел восстановить партнерство с Москвой. Совершил несколько официальных визитов, провел ряд встреч с Владимиром Путиным. В результате молдавский экспорт вырос на 40%, решаются проблемы трудовых мигрантов, а это – более полумиллиона человек. 

Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Родион Прока
Политолог: высылка российских дипломатов из Молдавии – политический символ

Иными словами, народ начал привыкать к тому, что жизнь налаживается. Стало быть, удар по отношениям с Россией – а правительство и не скрывает, что целилось в них – это удар и по такой жизни тоже. А это уже отдает не только "обамовщиной", но и славой Герострата. Хотя, с другой стороны, должна же у них быть хоть какая-то, пусть даже геростратегия. Могут себе это позволить. Молдавия – парламентско-президентская республика. Это значит, что у главы государства лишь представительские функции, а кабмин и вовсе ничего собой не представляет. А так хочется. 

Но единственная возможность проявить себя – в том, чтобы дождаться, пока кто-то другой что-то построит, и сломать. Это как зуд. Чем дольше терпишь, тем с большим остервенением это потом раздираешь. До ран. И главное – теперь никто не скажет, будто местные евроатлантисты даже не чешутся. Ведь и Додон признал, что "они пошли на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения отношений с Россией". Но все, что смог президент, это выразить "свое глубокое возмущение". 

Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эксперт: пророссийский электорат в Молдавии – это серьезная сила

И в этом тоже смысл атаки на дипмиссию. Доказать гражданам ограниченность его возможностей, чтобы не думали, что он поджимает своих оппонентов по всем фронтам. Хотя людям это нравилось. Но так им может понравиться и переход на президентскую форму правления. А это уже ну ни в какие западные ворота не лезет. Если он и со своими скромными полномочиями сделал Молдавию наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Но если вызвать Россию на ответ по принципу взаимности и довести скандал до разрыва дипотношений, то это же какая жизнь тогда вернется. Никакая. 

А с ней вернется и мэр Кишинева Киртоакэ, на днях взятый под стражу за коррупцию. Он твердит, что страдает не за нее, а за евроинтеграцию. Хотя горожане и до ареста собрали достаточно подписей за его отставку. Кстати, не исключено, что высылка дипломатов – это еще и месть Додону за Киртоакэ. И даже не столько за него, сколько за страх, что он только первым пошел. Им бы, конечно, для начала обвинить в чем-нибудь "русских хакеров". Но для этого еще надо купить компьютеры. А так получается дешевле. Ее же и назвали: дешевая провокация. Отрываться на дипломатах – это вообще последнее дело. Может, они не в курсе, что Обама этим кончил.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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